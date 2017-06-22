 F.Bahçe Datome ile uzatmak istiyor – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    F.Bahçe ile uzatmak istiyor

    F.Bahçe Datome ile uzatmak istiyor

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, İtalyan basketbolcusu Luigi ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı düşünüyor

    THY Euroleague ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, şampiyonluklarda büyük rolü olan İtalyan basketbolcu Luigi ile devam etmek istiyor. Başarılı basketbolcunun sözleşmesinin 1 yıl daha opsiyonu bulunuyor. İtalyan gazetesi La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe, yıldız oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif edecek. Haberde ayrıca Datome'nin NBA'den reddedemeyeceği bir teklif gelmemesi durumunda sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayacağı belirtildi.
    Datome, Fenerbahçe ile bu sezon THY Euroleague'de 9.2 sayı, 3.7 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:54
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