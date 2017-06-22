F.Bahçe Datome ile uzatmak istiyor
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, İtalyan basketbolcusu Luigi Datome ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı düşünüyor
Datome, Fenerbahçe ile bu sezon THY Euroleague'de 9.2 sayı, 3.7 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:54
-
Fener'in, golcüden yana yüzü gülmüyor
Toplam 1
Yorum
aslan çünkü ortasaha yok. 10 numara yok.topu ileriye taşıyan pas veren yok top gelmiyorki golcülere. nasıl atacak.
-
Yepyeni G.Saray
Toplam 13
Yorum
ELİNDEKİLERLE YETİNECEK. BAŞARILI OLURSA ALKIŞLARI BİZİM TUDOR HOCAYA KIZDIĞIMIZ YOK. İYİ FUTBOL İYİ OYUNCU İLE OYNANIR. TUDOR AŞAMA İÇİN GS YA GELDİ. DURSUN YAPAMIYORSA TUDOR HOCA NE YAPSIN.
-
Sabri Sarıoğlu’na G.Saray'dan ceza
Toplam 13
Yorum
Aslan BENIM GENCLIGIMDE KAPALININ 1/3 KADAR DOLDURABILIRDIK TRÜBÜNLERI AMA SABRI GIBI GÖBEKLILERE HIC DESTEK VERMEZDIK AZDIK AMA YETERLIYDIK
F.Bahçe Datome ile uzatmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.