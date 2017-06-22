Eski efsane artık 2. Lig’de

Forma giydiği dönemde Fenerbahçe tribünlerinin sevgilisi olan Cristian Baroni'nin yeni takımı belli oldu. Buna göre 33 yaşındaki futbolcu, ülkesi Brezilya'nın Serie B ekiplerinden Guarani ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcunun Bolivya'ya transfer olacağı iddia ediliyordu.