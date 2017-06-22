 Eski efsane artık 2. Lig’de – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Eski efsane artık 2. Lig’de

    Eski efsane artık 2. Lig’de
    Forma giydiği dönemde Fenerbahçe tribünlerinin sevgilisi olan Cristian Baroni'nin yeni takımı belli oldu. Buna göre 33 yaşındaki futbolcu, ülkesi Brezilya'nın Serie B ekiplerinden Guarani ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcunun Bolivya'ya transfer olacağı iddia ediliyordu.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:25
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