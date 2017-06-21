Basketbol Süper Ligi'ne yeni sponsor

Yeni sezonda 'Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi' adıyla oynanacak olan BSL'nin Tahincioğlu ile gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşması, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan, Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu ve Tahincioğlu Genel Müdürü Alpaslan Çalım'ın ev sahipliğinde, Bomonti'deki Hilton Hotel'de yapıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada Basketbol Süper Ligi'nin Tahincioğlu ortaklığı ile birlikte daha güçlü bir yapıya büründüğünü belirterek, ''Harika bir basketbol yılı yaşıyoruz. Gerek Kadın Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmesi, gerekse liglerimizde son müsabakalara kadar yaşanan çekişme, basketbol severleri heyecanlandırmakla kalmadı, kulüplerimizin uluslararası organizasyonlarda kazandığı başarılar yıl boyunca göğsümüzü kabartmaya vesile oldu. Profesyonel sporcu ve kulüplerimizin yanı sıra, halkımızın çoğunluğunun katılımıyla Türkiye'yi bir basketbol ülkesi yapma yolundaki çalışmalarımızı emin ve güçlü adımlarla ilerletiyoruz. Ne mutlu ki devletimiz, uzun vadeli spor politikaları çerçevesinde basketbol başta olmak üzere, tüm spor branşlarına ciddi anlamda destek oluyor. 2016-2017 sezonunda Basketbol Süper Ligi'ne ismini veren Spor Toto Teşkilatı'na huzurunuzda teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Spor Toto Teşkilatı ile basketbolun güçlenmesi yolunda işbirliğimiz devam edecek ve toplumumuza ortak fayda yaratma yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türk basketbolu geldiği noktada devlet desteğinin yanı sıra ciddi oranda özel sektörle işbirliği yapıyor. Liglerimiz dünyanın sayılı, Avrupa'nın ise en iyi ligleri arasında. Basketbol izleyicilerinin sayısı her gün artıyor. Bu amaçla, kulüplerimiz ve federasyonumuz ortak pazarlama faaliyetleri ile güç birliği yapıyor. Sonuç olarak, milli takımlarımıza ve liglerimize destek veren çok kıymetli markalarla bir aile olmayı başarmış bulunuyoruz. Bu mutlu günümüzde sizlere Tahincioğlu'nun Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsoru olduğunu anons etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Tahincioğlu Holding'in paydaşları ile basketbol severleri bir araya getirme isteği ve Sayın Özcan Tahincioğlu'nun basketbola olan inancı ve Türk sporuna katkı sağlama arzusu bizim de federasyon olarak koyduğumuz daha çok sporsevere ulaşma hedefiyle örtüşüyor. Huzurlarınızda kendilerine bir kez daha basketbol ailesine hoş geldiniz diyor, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin Türk basketboluna başarılı sonuçlar getirmesini diliyorum'' ifadelerine yer verdi.

ÖMER ONAN: "TAHİNCİOĞLU, LİGİMİZİ DAHA DEĞERLİ KILACAK"

Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü (CEO) Ömer Onan, Tahincioğlu ile yapılan isim sponsorluğu anlaşmasının Basketbol Süper Ligi'ne değer katacağını ifade etti. Onan, ''Basketbola verdiğimiz değer tartışılmaz. Basketbolumuz her geçen gün başarısını biraz daha arttırıyor. Özel şirketlerin sporla iç içe olması bizleri sevindiriyor. Tahincioğlu markası, ligimizi çok daha değerli kılacak. Bu anlaşmanın hepimiz için hayırlı olmasını diliyor, ligimizde mücadele edecek takımlarımıza yeni sezonda başarılar diliyorum'' diye konuştu.



ÖZCAN TAHİNCİOĞLU: "BASKETBOLUN HAYALLERİNİN ARKASINDA TAHİNCİOĞLU İMZASI OLACAK"

Türkiye'nin bir yandan müthiş bir gelişim gösterirken, bir yandan da toplumsal ihtiyaçlarının her geçen gün çığ gibi büyüdüğüne dikkat çeken Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, "Bu noktada özel şirketlere de önemli görevler düşüyor ve gerçek ihtiyaçlara çözüm odaklı yaklaşmak gerekiyor. Biliyoruz ki artık şirketler, sadece verdikleri kaliteli ürün ve hizmetlerle değil, tüketici nezdinde toplumsal anlamda hayata geçirdikleri projelerle de farklılık yaratıyorlar. Gelişmiş ülkelerin uzun vadeli spor politikaları olduğunu ve bu anlamda önemli başarılar sağladıklarını görüyoruz. Ülkemizin uzun vadeli hedefleri çerçevesinde, global arenada da sportif başarılarımıza katkıda bulunmayı sürdürmemiz gerektiğine yürekten inanıyoruz. Bu kapsamda güçlü markaların spora ve sporcuya verecekleri sponsorluk destekleri de büyük önem taşıyor. Tahincioğlu olarak, biz de toplumun geleceğini ilgilendiren, toplumun bütününe umut ve moral verecek hatta model oluşturacak projeler üzerine odaklanıyoruz" dedi.

Türkiye'nin, sporun birçok dalında dünyada önemli başarılara imza attığını belirten Özcan Tahincioğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Basketbolda Avrupa'nın zirvesine ulaşan bir başarımız var ve göstermiş olduğumuz başarılar hepimizin göğsünü kabartıyor. Biz de bu başarıyı desteklemek ve hep birlikte daha da yukarı taşımak amacıyla bugüne kadar, kültür sanat ve eğitim başta olmak üzere pek çok projeye verdiğimiz desteği, Türkiye Basketbol Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle spora taşıyor ve Tahincioğlu olarak Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğunu üstleniyoruz. Bugüne kadar en iyi projelerin içinde hayaller arkasında da Tahincioğlu oldu. Bundan sonra da basketbolun hayallerinin arkasında da Tahincioğlu imzası olacak. Bu işbirliğinin her iki taraf için de büyük bir kazanım olduğu inancındayım. İşbirliğimizin basketbol camiası ve şirketimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yer alan tüm kulüplerimize ve oyuncularımıza başarılar diliyorum.''

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE İLK MAÇ 7 EKİM'DE

Yeni sezonda 'Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi' adıyla oynanacak olan BSL'de sezon, 7-8 Ekim tarihlerinde oynanacak 1. hafta maçlarıyla başlayacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin fikstürü 8 Ağustos günü gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek.