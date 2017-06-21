 Barış Hersek’le 2 yıl daha – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Barış Hersek’le 2 yıl daha

    Barış Hersek’le 2 yıl daha
    Sezonu Euroleague ve lig şampiyonluklarıyla tamamlayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, iç transferde harekete geçerken, ilk imzayı Barış Hersek'e attırdı. Bein Sports'un haberine göre tecrübeli oyuncuyla iki yıllığına yeniden anlaşma sağlandı.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:21
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