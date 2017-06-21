Barış Hersek’le 2 yıl daha

Sezonu Euroleague ve lig şampiyonluklarıyla tamamlayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, iç transferde harekete geçerken, ilk imzayı Barış Hersek'e attırdı. Bein Sports'un haberine göre tecrübeli oyuncuyla iki yıllığına yeniden anlaşma sağlandı.