Anadolu Efes'te Derrick Brown'ın sözleşmesi uzatıldı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki ABD'li oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 35 maçta 25,31 dakika süre alarak 11,7 sayı, 5,0 ribaunt ve 1,8 asist ortalamasıyla oynayan Brown, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koydu.

THY Avrupa Ligi'nde 35 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu, maç başına ortalama 29,17 dakika süre alırken, 12,3 sayı, 5,5 ribaunt ve 2,2 asist ortalaması ile oynadı. Brown ayrıca THY Avrupa Ligi 10. haftasındaki Maccabi Fox Tel Aviv ve 21. haftadaki Kızılyıldız karşısındaki performansıyla iki haftanın da en değerli oyuncusu seçildi.