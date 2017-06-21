Anadolu Efes'te Derrick Brown'ın sözleşmesi uzatıldı
Anadolu Efes, geçen yıl kadrosuna kattığı Derrick Brown ile sözleşme yeniledi.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 35 maçta 25,31 dakika süre alarak 11,7 sayı, 5,0 ribaunt ve 1,8 asist ortalamasıyla oynayan Brown, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koydu.
THY Avrupa Ligi'nde 35 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu, maç başına ortalama 29,17 dakika süre alırken, 12,3 sayı, 5,5 ribaunt ve 2,2 asist ortalaması ile oynadı. Brown ayrıca THY Avrupa Ligi 10. haftasındaki Maccabi Fox Tel Aviv ve 21. haftadaki Kızılyıldız karşısındaki performansıyla iki haftanın da en değerli oyuncusu seçildi.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:20
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Fırtına, Kownacki'yi markaja aldı
Toplam 2
Yorum
kolpa 20 yaşındaki yeni lewandowski de zaten trabzon gelse de beni alsa diyordu :D
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Clichy’de işlem tamam
Toplam 20
Yorum
CLİCHY FB Yİ SEÇMDİ. AZİZ YILDIRIM ÇOK KIZDI ÇOK YOK YOK CLİCHY GS YI SEÇMEDİ, FB ALMADIĞI İÇİN FB DE OLMADI. CLİCHY DE KİMMİŞ.
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Barış Hersek’le 2 yıl daha
Toplam 3
Yorum
süleyman top sürmeyi bilmeyen berbat bi adam
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