 Sloukas kalıyor – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Sloukas kalıyor

    Sloukas kalıyor
    F.Bahçe ile bu sezon iki şampiyonluk yaşayan 'ın menajeri Panos Kapacoglou oyuncunun durumuyla ilgili konuştu; "Kostas'ın halen kontratı var. F.Bahçe'de mutlu" dedi. Böylece Sloukas 'ın bu sezon da Fenerbahçe'de kalması büyük oranda netleşti.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:06
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