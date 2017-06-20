Pınar Karşıyaka, Trifunovic ile anlaştı

Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, erkek basketbol takımının başantrenörlüğüne getirilen Sırp Aleksandar Trifunovic'le 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Pınar Karşıyaka'da Nenad Markovic'in yerine gelen Trifunovic, Türkiye'de daha önce Yeşilgiresun Belediyespor'da görev yaptı.