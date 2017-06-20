 Pınar Karşıyaka, Trifunovic ile anlaştı – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    , Trifunovic ile anlaştı

    Pınar Karşıyaka, Trifunovic ile anlaştı

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , başantrenörlük için ile anlaştı.

    Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, erkek basketbol takımının başantrenörlüğüne getirilen Sırp 'le 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    'da Nenad Markovic'in yerine gelen Trifunovic, Türkiye'de daha önce Yeşilgiresun Belediyespor'da görev yaptı.

    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:33
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