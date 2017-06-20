Pınar Karşıyaka, Trifunovic ile anlaştı
Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, başantrenörlük için Aleksandar Trifunovic ile anlaştı.
Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, erkek basketbol takımının başantrenörlüğüne getirilen Sırp Aleksandar Trifunovic'le 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Pınar Karşıyaka'da Nenad Markovic'in yerine gelen Trifunovic, Türkiye'de daha önce Yeşilgiresun Belediyespor'da görev yaptı.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 21:33
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Bogdanovic'ten o video için cevap!
Toplam 7
Yorum
gfb1907 tsl de kupa kazanıp bizi yakalaman için en az 5 senesi olan birinin yorum yapması ne kadar aciz oldugunu gösteriyor, merak etmeyin geliyoruz
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Adım adım Fenerbahçe'ye
Toplam 23
Yorum
Fbli Öncelikle satın alma değil kiralama olacak. Diğer yandan genç oyuncu diye yırtınanlar Türkiyede o iş olmuyor 3 maç kaybedince istifa dersinz
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"Talisca M.United ile anlaştı"
Toplam 35
Yorum
analiz Futbolla alakasız adam sampıyonlar lıgı ve avrupa maclarına bak benfica-Bjk dahıl adam sampıyonlar lıgındede atıyo o gollerı senın futbol ızlemedıgın burdan bellı
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