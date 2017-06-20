 Euroleague heykeli dikiliyor – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Euroleague heykeli dikiliyor

    Euroleague heykeli dikiliyor
    Daha önce Alex'in heykelini Yoğurtçu parkına diken taraftarı, şimdide Kupası heykelinin dikilmesi için Kadıköy Belediyesi'ne başvuru yaptı. Başvuruyu da başkan Aziz Yıldırım'a yakınlığı ile bilinen Anadolu GFB grubunun organize ettiği bildirildi. İsteğin, Kadıköy Belediye Meclisi'nde onaylanması halinde heykelin yapımına kısa sürede başlanacak.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:33
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