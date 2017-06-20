Bogdanovic'ten o video için cevap!
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Bogdan Bogdanovic, kendisinin takımdan ayrılmaması için taraftarlar tarafından hazırlanan video klibe sosyal medya üzerinden cevap verdi.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 18:54
-
‘Eyvah G.Saray’
Toplam 11
Yorum
gs 4. bitirmenin yararları maç izleriz ne güzel :D
-
Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 50
Yorum
Kendinize gelin Beşiktaş dağalmak üzere ilk 11 ri Dolarlarla ikinci devreyi euro ile sahaya çıkıcaz
-
Yanal'ın heyecanlandıran planı
Toplam 11
Yorum
Hoca mı Arkadas bazilari hoca gitsin demis yerine cok iyi hoca gelsin. Zaten dunyanin en iyi hocalari da tsyi bekliuo şenol bile tutunamadi burda be
Bogdanovic'ten o video için cevap! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.