 Bogdanovic'ten o video için cevap! – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Bogdanovic'ten o video için cevap!

    Bogdanovic'ten o video için cevap!

    'nin yıldız ismi , kendisinin takımdan ayrılmaması için taraftarlar tarafından hazırlanan video klibe sosyal medya üzerinden cevap verdi.

    Kazanılan THY Euroleague ve Spor Toto Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunun ardından NBA takımlarından Sacremento Kings'e gidip gitmeyeceği merak konusu olan Sırp oyuncu 'in takımdan ayrılmaması için taraftarlar tarafından hazırlanan video klibe ünlü basketbolcu sosyal medya üzerinden cevap verdi.

    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:54
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