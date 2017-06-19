Türk basketbolunda yabancı ağırlığı
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla sona eren 2015-2016 sezonuna yabancı oyuncular damgasını vurdu. Ligde bu sezon mücadele eden 16 takımda 119'u Türk, 135'i de yabancı olmak üzere toplam 254 oyuncu görev yaptı. Oynanan maçların yüzde 75,24'ünde yabancı, yüzde 24,76'ısında ise Türk oyuncular forma giydi.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon hiçbir takımda Türk oyuncular, yabancılardan daha fazla forma şansı elde edemedi. Türk basketbolcuların en fazla süre buldukları ekibin yüzde 42,87 ile Yeşilgiresun Bedediyespor, en az oynadıkları takımın ise yüzde 9,79 ile Gaziantep Basketbol'un olması dikkati çekti.
Şampiyon Fenerbahçe'de Türk oyuncuların görev süresi yüzde 19,27'de kaldı.
9 oyuncu iki farklı takımda oynadı
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 9 basketbolcu, bu sezon iki farklı takımda forma giydi.
Ligde Can Maxim Mutaf (Banvit-Anadolu Efes), Deyan Toshkov Ivanov (Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor), Furkan Korkmaz (Anadolu Efes-Banvit), Kristijan Nikolov (İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor Medical Park), Metin Türen (Darüşşafaka Doğuş-Yeşilgiresun Belediyespor), Michael Green (Best Balıkesir-Pınar Karşıyaka), Okben Ulubay (Darüşşafaka Doğuş-Yeşilgiresun Belediyespor), Uğur Hortum (Best Balıkesir-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler) ve Ümit Sonkol (TOFAŞ-Best Balıkesir) bu sezon iki farklı takımda görev alan isimler oldu.
Oynama yüzdeleri
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon takımların kadrolarında bulundurdukları Türk ve yabancı oyuncular ile oynama yüzdeleri şöyle:
|Takımlar
|Oyuncu
|Türk
|Yabancı
|
Türk Süre
|Yabancı Süre
|Anadolu Efes
|17
|7
|10
|27,72
|72,28
|Banvit
|15
|9
|6
|21,31
|78,69
|Best Balıkesir
|20
|10
|10
|21,82
|78,18
|Beşiktaş Sompo Japan
|14
|8
|6
|24,27
|75,73
|Darüşşafaka Doğuş
|17
|8
|9
|26,38
|73,62
|Demir İnşaat Büyükçekmece
|16
|7
|9
|23,04
|76,96
|Fenerbahçe
|16
|6
|10
|19,27
|80,73
|Galatasaray Odebank
|18
|6
|12
|30,52
|69,48
|Gaziantep Basketbol
|14
|5
|9
|9,79
|90,21
|Halk Enerji TED Ankara Kolejliler
|19
|12
|7
|25,45
|74,55
|İstanbul Büyükşehir Belediyespor
|17
|8
|9
|28,48
|71,52
|Muratbey Uşak
|18
|8
|10
|26,68
|73,32
|Pınar Karşıyaka
|14
|6
|8
|21,15
|78,85
|TOFAŞ
|16
|8
|8
|34,37
|65,63
|Trabzonspor Medical Park
|15
|6
|9
|14,05
|85,95
|Yeşilgiresun Belediyespor
|17
|11
|6
|42,87
|57,13
|TOPLAM
|263
|125
|138
|24,76
|75,24
Sayılar da yabancılardan
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon atılan sayıların yüzde 80,6'sı yabancı, yüzde 19,4'ü ise Türk oyunculardan geldi.
Ligde atılan 41 bin 682 sayının 33 bin 588'ni yabancı oyuncular, 8 bin 94'nü ise Türk basketbolcular kaydetti.
Türk basketbolcuların skora en fazla katkı sağladığı ekip yüzde 32,69 ile Yeşilgiresun Belediyespor, en az sayı bulduğu takım ise yüzde 5,6 ile Gaziantep Basketbol oldu.
Anadolu Efes'te 35 müsabakada 463 sayı atan Cedi Osman maç başına 13,23 ortalamasıyla en skorer Türk oyuncu olurken, Galatasaray Odeabank'tan Sinan Güler 11,88, sakatlığı nedeniyle sadece 5 karşılaşmada forma giyen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Kartal Özmızrak ise 11,2 sayı ortalamasıyla öne çıktı.
Yabancılarda ise Yeşilgiresun Belediyespor'dan Ricky Ledo 21,18, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'den Shannon Shorter 20,14 ve Banvit'ten Jordan Theodore ise 18,35 sayı ortalamalarıyla en çok sayı atan oyuncular oldu.
Sayı yüzdeleri
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon Türk ve yabancı oyuncular ile oynama yüzdeleri şöyle:
|Takımlar
|Türk
|Yabancı
|Sayı
|Yüzde
|Sayı
|Yüzde
|Anadolu Efes
|793
|25,76
|2286
|74,24
|Banvit
|516
|19,54
|2125
|80,46
|Best Balıkesir
|311
|13,25
|2036
|86,75
|Beşiktaş Sompo Japan
|614
|18,79
|2653
|81,21
|Darüşşafaka Doğuş
|558
|19,4
|2319
|80,6
|Demir İnşaat Büyükçekmece
|389
|16,75
|1933
|83,25
|Fenerbahçe
|562
|16,84
|2776
|83,16
|Galatasaray Odebank
|751
|28,81
|1856
|71,19
|Gaziantep Basketbol
|143
|5,6
|2412
|94,4
|Halk Enerji TED Ankara Kolejliler
|255
|12,05
|1862
|87,95
|İstanbul Büyükşehir Belediyespor
|561
|24,35
|1743
|75,65
|Muratbey Uşak
|407
|16,75
|2023
|83,25
|Pınar Karşıyaka
|374
|15,55
|2031
|84,45
|TOFAŞ
|783
|29,95
|1831
|70,05
|Trabzonspor Medical Park
|298
|12,44
|2098
|87,56
|Yeşilgiresun Belediyespor
|779
|32,69
|1604
|67,31
|TOPLAM
|8094
|19,04
|33588
|80,6
Not: Haberde sonradan Türk vatandaşlığına geçen oyuncular, yabancı olarak değerlendirilmiştir.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:11
-
İspanyol boğası Llorente
Toplam 17
Yorum
misafir Benimde birinci tercihim Adrian Ramos , olmassa Balotelli.
-
Demirel için Colombus atağı
Toplam 18
Yorum
GFB Ayrıca Volkanın menejeri tüm tekliflere kapalıyız volkan Fenerbahçeden başka biryere gitmez dedi.Bence de sağlam kaleci o ayarda bulmak zor
-
'Seleznyov listeye girdi'
Toplam 2
Yorum
alperen O isim yerine karabukten latovleviciyi alsak mas tek basina kaliyor.
Türk basketbolunda yabancı ağırlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.