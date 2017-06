Türk basketbolunda yabancı ağırlığı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon hiçbir takımda Türk oyuncular, yabancılardan daha fazla forma şansı elde edemedi. Türk basketbolcuların en fazla süre buldukları ekibin yüzde 42,87 ile Yeşilgiresun Bedediyespor, en az oynadıkları takımın ise yüzde 9,79 ile Gaziantep Basketbol'un olması dikkati çekti.

Şampiyon Fenerbahçe'de Türk oyuncuların görev süresi yüzde 19,27'de kaldı.



9 oyuncu iki farklı takımda oynadı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 9 basketbolcu, bu sezon iki farklı takımda forma giydi.

Ligde Can Maxim Mutaf (Banvit-Anadolu Efes), Deyan Toshkov Ivanov (Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor), Furkan Korkmaz (Anadolu Efes-Banvit), Kristijan Nikolov (İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor Medical Park), Metin Türen (Darüşşafaka Doğuş-Yeşilgiresun Belediyespor), Michael Green (Best Balıkesir-Pınar Karşıyaka), Okben Ulubay (Darüşşafaka Doğuş-Yeşilgiresun Belediyespor), Uğur Hortum (Best Balıkesir-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler) ve Ümit Sonkol (TOFAŞ-Best Balıkesir) bu sezon iki farklı takımda görev alan isimler oldu.



Oynama yüzdeleri

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon takımların kadrolarında bulundurdukları Türk ve yabancı oyuncular ile oynama yüzdeleri şöyle:

Takımlar Oyuncu Türk Yabancı Türk Süre Yabancı Süre Anadolu Efes 17 7 10 27,72 72,28 Banvit 15 9 6 21,31 78,69 Best Balıkesir 20 10 10 21,82 78,18 Beşiktaş Sompo Japan 14 8 6 24,27 75,73 Darüşşafaka Doğuş 17 8 9 26,38 73,62 Demir İnşaat Büyükçekmece 16 7 9 23,04 76,96 Fenerbahçe 16 6 10 19,27 80,73 Galatasaray Odebank 18 6 12 30,52 69,48 Gaziantep Basketbol 14 5 9 9,79 90,21 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler 19 12 7 25,45 74,55 İstanbul Büyükşehir Belediyespor 17 8 9 28,48 71,52 Muratbey Uşak 18 8 10 26,68 73,32 Pınar Karşıyaka 14 6 8 21,15 78,85 TOFAŞ 16 8 8 34,37 65,63 Trabzonspor Medical Park 15 6 9 14,05 85,95 Yeşilgiresun Belediyespor 17 11 6 42,87 57,13 TOPLAM 263 125 138 24,76 75,24



Sayılar da yabancılardan

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon atılan sayıların yüzde 80,6'sı yabancı, yüzde 19,4'ü ise Türk oyunculardan geldi.

Ligde atılan 41 bin 682 sayının 33 bin 588'ni yabancı oyuncular, 8 bin 94'nü ise Türk basketbolcular kaydetti.

Türk basketbolcuların skora en fazla katkı sağladığı ekip yüzde 32,69 ile Yeşilgiresun Belediyespor, en az sayı bulduğu takım ise yüzde 5,6 ile Gaziantep Basketbol oldu.

Anadolu Efes'te 35 müsabakada 463 sayı atan Cedi Osman maç başına 13,23 ortalamasıyla en skorer Türk oyuncu olurken, Galatasaray Odeabank'tan Sinan Güler 11,88, sakatlığı nedeniyle sadece 5 karşılaşmada forma giyen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Kartal Özmızrak ise 11,2 sayı ortalamasıyla öne çıktı.

Yabancılarda ise Yeşilgiresun Belediyespor'dan Ricky Ledo 21,18, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'den Shannon Shorter 20,14 ve Banvit'ten Jordan Theodore ise 18,35 sayı ortalamalarıyla en çok sayı atan oyuncular oldu.



Sayı yüzdeleri

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon Türk ve yabancı oyuncular ile oynama yüzdeleri şöyle:

Takımlar Türk Yabancı Sayı Yüzde Sayı Yüzde Anadolu Efes 793 25,76 2286 74,24 Banvit 516 19,54 2125 80,46 Best Balıkesir 311 13,25 2036 86,75 Beşiktaş Sompo Japan 614 18,79 2653 81,21 Darüşşafaka Doğuş 558 19,4 2319 80,6 Demir İnşaat Büyükçekmece 389 16,75 1933 83,25 Fenerbahçe 562 16,84 2776 83,16 Galatasaray Odebank 751 28,81 1856 71,19 Gaziantep Basketbol 143 5,6 2412 94,4 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler 255 12,05 1862 87,95 İstanbul Büyükşehir Belediyespor 561 24,35 1743 75,65 Muratbey Uşak 407 16,75 2023 83,25 Pınar Karşıyaka 374 15,55 2031 84,45 TOFAŞ 783 29,95 1831 70,05 Trabzonspor Medical Park 298 12,44 2098 87,56 Yeşilgiresun Belediyespor 779 32,69 1604 67,31 TOPLAM 8094 19,04 33588 80,6

Not: Haberde sonradan Türk vatandaşlığına geçen oyuncular, yabancı olarak değerlendirilmiştir.