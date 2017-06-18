Sona yaklaştı

İngiliz basını, Oleksandr Zinchenko iddialarını bir adım ileriye taşıdı. G.Saray'ın Ukraynalı ofansif orta sahanın transferinde sona yaklaştığı belirtildi. Geçen sezon PSV'de kiralık olan 20 yaşındaki oyuncunun bonservisi M. City'de...