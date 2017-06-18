 Sona yaklaştı – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Sona yaklaştı

    Sona yaklaştı
    İngiliz basını, Oleksandr Zinchenko iddialarını bir adım ileriye taşıdı. G.Saray'ın Ukraynalı ofansif orta sahanın transferinde sona yaklaştığı belirtildi. Geçen sezon PSV'de kiralık olan 20 yaşındaki oyuncunun bonservisi M. City'de...
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:50
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