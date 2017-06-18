Sona yaklaştı
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:50
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali bu senede bütun m nalları trabzon toplar
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali avrupa çöplülerinden ucuz kalitesizsınıfsız futbolcu topla sonrada ben şampiyon olacağım diye viyakladaha sonrada otobüsler kurşun at
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"Gomis yüzde 99 Galatasaray'da"
Toplam 4
Yorum
kesin gs elinde patlar son 5 - 6 sezonuna baksınlar hep inişli çıkışlı bir oyuncu ,yazık verilen bu paralara hantal vede yaşlı , daha iyi genç oyuncu alınabilridi
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