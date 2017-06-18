 Pınar Karşıyaka'da Semih'i ikna çabası – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Pınar Karşıyaka'da Semih'i ikna çabası

    Pınar Karşıyaka'da Semih'i ikna çabası

    Spor Toto Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda değiştirmeye hazırlanan Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Doğuş'tan ayrılan NBA patentli milli pivot Semih Erden'i ikna etmeye çalışıyor.

    Yeşil kırmızılı ekipte Başkan Mutlu Altuğ ve Basketbol Şube Başkanı Serdar Işıldar'ın 31 yaşında, 2.13 boyundaki pivotu takımda görmeyi çok istedikleri öğrenildi. Türkiye'de İstanbul dışında oynamayı düşünmediği öğrenilen, yıllık ücreti de yüksek olan yıldız basketbolcu ikna edilmeye çalışıldığı bildirildi.

    Türkiye kariyerinde Fenerbahçe, Anadolu Efes, Beşiktaş, NBA'de ise Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers formalarını giyen Semih, omzundan ameliyat olduğu için geçtiğimiz ocak ayından bu yana parkelere uzak kaldı. Darüşşafaka'yla sözleşmesi biten Semih, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Takım'da forma giydi. Tecrübeli pivot, NBA'de Ray Allen, Rajon Rondo, Paul Pierce, Kevin Garnett, Shaquille O'Neal, Kyrie Irving, Baron Davis gibi yıldızlarla aynı takımlarda oynadı.

    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:24
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