 Parti zamanı – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Parti zamanı

    Parti zamanı

    Cumhurbaşkanlığı Kupası... Euroleague şampiyonluğu... Lig şampiyonluğu... Katıldığı 4 kupanın 3’ünü kazanan F.Bahçe potada bu sezon adeta tarih yazdı

    Sarı-lacivertliler, koç Zeljko Obradovic'in önderliğinde destan üzerine destan yazıyor. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak başladığı sezonda THY Euroleague zaferiyle Avrupa'nın 'en büyüğü' olan Fenerbahçe peri masalı gibi geçen yılı Beşiktaş'ı final serisinde 4-0 geçerek Spor Toto Basketbol Ligi şampiyonluğu ile taçlandırdı. Emeklerinin karşılığını alan sarı- lacivertli basketbolcular haklı zaferlerini sonuna kadar kutladılar.

    BAŞKAN YILDIRIM KUTLADI
    Basketbolcular başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin de katıldığı yemekte büyük coşku yaşadılar. Koç Zelkjo Obradovic'le birlikte şampiyonluk şarkıları söylediler. Fenerbahçeli oyuncular gelecek sezon için de şampiyonluk yemini ettiler. Başkan Aziz Yıldırım da camiaya bu sezon büyük sevinçler yaşatan, Fenerbahçelilerin 'dünyanın en güzel takımı' dediği erkek basketbol ekibinin başarısını kutladı. Yorucu sezonun ardından oyuncular tatile çıktı.

    ERDOĞAN'DAN TEBRİK
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Basketbol Ligi 2016- 17 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'yi kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarı- lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'a telgraf göndererek tebrik etti.

    TİŞÖRTLER YENİLENDİ
    Kanarya, THY Euroleague şampiyonluğu sonrası Fenerium'dan zafer tişörtlerini çıkarmıştı. Hemen tükenen tişörtlere şimdi lig şampiyonluğu da işlendi. Taraftarlar tişörtlere büyük ilgi gösteriliyor.



    'BAŞKAN BİZİ AYAKTA TUTTU'
    Sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Ozan Balaban şampiyonluk sonrası şunları söyledi: "Bu sezon 83 maç oynadık. 3 kupa kazandık. Başkanımız Aziz Yıldırım'ın emeği çok fazla. Her düştüğümüzde elimizden tuttu, bizi kaldırdı. O olmasa burada olamazdık"

    KUPA CANAVARI OBRADOVİC
    F.Bahçe'nin tecrübeli koçu Zeljko Obradovic muhteşem kariyerinde kupa koleksiyonuna bir parça daha ekledi. Spor Toto Basketbol Ligi'ndeki şampiyonlukla birlikte Obra kariyerindeki 44. kupasını kaldırdı. Efsane koç bunların 7'sini Fenerbahçe'de kazandı.



    YEMEKTE BÜYÜK COŞKU
    Şampiyon Fenerbahçeli basketbolcular, koçları Zeljko Obradovic ile birlikte yemekte bir araya geldi. Başkan Aziz Yıldırım da şampiyonluğun kutlandığı gecede yerini aldı. Sarı-lacivertli oyuncular bu sezon kazandıkları 3 kupayı birden coşkuyla kutladı. Yönetim de onların bu coşkusuna katıldı.

    PLAY-OFF'TA COŞTU
    F.Bahçe bu sezon hem Euroleague'de hem de Spor Toto Basketbol Ligi'nde play-off'larda fire vermedi. Euroleague'de Panathinaikos'u 3-0'la geçen Kanarya ardından Real Madrid ve Olympiakos'u devirerek kupaya uzanmıştı. Ligde de TOFAŞ'ı 2-0, Darüşşafaka'yı 3-0 ve Beşiktaş'ı 4-0'lık serilerle süpürüp şampiyon oldu.



    NE DEDİLER?
    Melih Mahmutoğlu: Burası play-off, önemli olan da şampiyonluğu kazanmaktı. Çok mutluyum.
    Ahmet Düverioğlu: Geriden geldik, savaştık ve kazandık.
    Nikola Kalinic: Çok çalıştık ve kendimizi buna adadık. Şimdi eğlenme vakti.
    Berk Uğurlu: Müthiş bir sezon geçirdik. Uzun da sürdü. İnşallah kulübümüze daha fazla kupa getiririz.
    Bogdan Bogda novic: Çok heyecanlı ve mutluyum. Şampiyonluk çok önemli.
    Ekpe Udoh : İnandık ve istedik.
    Kim derdi ki hem Avrupa hem de Türkiye'de şampiyon olacağız. Artık tatil yapmak istiyorum.
    Barış Hersek : Sezonu 3 kupa ile tamamladık. Daha nicelerini de kazanacağız.
    Başkanımız Aziz Yıldırım ve koç Obradovic'e teşekkür ederim.
    Egehan Arna: Bu takımın parçası olmaktan dolayı gururluyum. Mükemmel bir sezon geçirdik.
    Luigi Datome : Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın en iyisiyiz.
    Bobby Dixon: Savaşarak kazandık ve 3. kupamızı aldık.
    Pero Antic: Takım ruhuyla başardık. Fenerbahçe'yi ve taraftarını seviyorum.

    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:03
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