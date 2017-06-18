Parti zamanı

Sarı-lacivertliler, koç'in önderliğinde destan üzerine destan yazıyor.'nı kazanarak başladığı sezondazaferiyle Avrupa'nın 'en büyüğü' olan Fenerbahçe peri masalı gibi geçen yılı'ı final serisindegeçerek Spor Toto Basketbol Ligi şampiyonluğu ile taçlandırdı. Emeklerinin karşılığını alan sarı- lacivertli basketbolcular haklı zaferlerini sonuna kadar kutladılar.Basketbolcular başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin de katıldığı yemekte büyük coşku yaşadılar. Koç'le birlikte şampiyonluk şarkıları söylediler. Fenerbahçeli oyuncular gelecek sezon için de şampiyonluk yemini ettiler. Başkan Aziz Yıldırım da camiaya bu sezon büyük sevinçler yaşatan, Fenerbahçelilerin '' dediği erkek basketbol ekibinin başarısını kutladı. Yorucu sezonun ardından oyuncular tatile çıktı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Basketbol Ligi 2016- 17 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'yi kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarı- lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'a telgraf göndererek tebrik etti.Kanarya, THY Euroleague şampiyonluğu sonrası Fenerium'dan zafer tişörtlerini çıkarmıştı. Hemen tükenen tişörtlere şimdi lig şampiyonluğu da işlendi. Taraftarlar tişörtlere büyük ilgi gösteriliyor.Sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Ozan Balaban şampiyonluk sonrası şunları söyledi: "Bu sezon 83 maç oynadık. 3 kupa kazandık. Başkanımız Aziz Yıldırım'ın emeği çok fazla. Her düştüğümüzde elimizden tuttu, bizi kaldırdı. O olmasa burada olamazdık"F.Bahçe'nin tecrübeli koçu Zeljko Obradovic muhteşem kariyerinde kupa koleksiyonuna bir parça daha ekledi. Spor Toto Basketbol Ligi'ndeki şampiyonlukla birlikte Obra kariyerindeki 44. kupasını kaldırdı. Efsane koç bunların 7'sini Fenerbahçe'de kazandı.Şampiyon Fenerbahçeli basketbolcular, koçları Zeljko Obradovic ile birlikte yemekte bir araya geldi. Başkan Aziz Yıldırım da şampiyonluğun kutlandığı gecede yerini aldı. Sarı-lacivertli oyuncular bu sezon kazandıkları 3 kupayı birden coşkuyla kutladı. Yönetim de onların bu coşkusuna katıldı.F.Bahçe bu sezon hem Euroleague'de hem de Spor Toto Basketbol Ligi'nde play-off'larda fire vermedi. Euroleague'de Panathinaikos'u 3-0'la geçen Kanarya ardından Real Madrid ve Olympiakos'u devirerek kupaya uzanmıştı. Ligde de TOFAŞ'ı 2-0, Darüşşafaka'yı 3-0 ve Beşiktaş'ı 4-0'lık serilerle süpürüp şampiyon oldu.: Burası play-off, önemli olan da şampiyonluğu kazanmaktı. Çok mutluyum.: Geriden geldik, savaştık ve kazandık.: Çok çalıştık ve kendimizi buna adadık. Şimdi eğlenme vakti.: Müthiş bir sezon geçirdik. Uzun da sürdü. İnşallah kulübümüze daha fazla kupa getiririz.: Çok heyecanlı ve mutluyum. Şampiyonluk çok önemli.: İnandık ve istedik.Kim derdi ki hem Avrupa hem de Türkiye'de şampiyon olacağız. Artık tatil yapmak istiyorum.: Sezonu 3 kupa ile tamamladık. Daha nicelerini de kazanacağız.Başkanımız Aziz Yıldırım ve koç Obradovic'e teşekkür ederim.: Bu takımın parçası olmaktan dolayı gururluyum. Mükemmel bir sezon geçirdik.: Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın en iyisiyiz.: Savaşarak kazandık ve 3. kupamızı aldık.: Takım ruhuyla başardık. Fenerbahçe'yi ve taraftarını seviyorum.