Hedef zirve

G.Saray Odeabank'ın yeni koçu Erman Kunter, yeni bir takım kurmaya çalışacaklarını söyledi. Kunter, "Ligde ilk hedefimiz final. Eurocupta başarıyı sürdürmek istiyoruz. Bir de kupa var. Bu camiada daha aşağı hedef olmaz" dedi.