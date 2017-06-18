 Hedef zirve – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Hedef zirve

    Hedef zirve
    G.Saray Odeabank'ın yeni koçu Erman Kunter, yeni bir takım kurmaya çalışacaklarını söyledi. Kunter, "Ligde ilk hedefimiz final. Eurocupta başarıyı sürdürmek istiyoruz. Bir de kupa var. Bu camiada daha aşağı hedef olmaz" dedi.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:50
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