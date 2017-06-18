 En iyisi bizdik! – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    En iyisi bizdik!

    En iyisi bizdik!

    Basketbol Şubesi patronu Kumuşoğlu, “Sezonun en flaş ekibi bizdik” dedi

    Beşiktaş'ın basketboldan sorumlu yöneticisi Cihat Kumuşoğlu, haber1903'e konuştu. F.Bahçe'yi kutlayan Kumuşoğlu, "Bu sezonun en flaş ekibi bizim ekibimizdi. Son derece iyi mücadele ettik. Son topa kadar yenilgiyi kabul etmeyen çok iyi bir takım olduk. Hem Ufuk hocayı hem de takımımızı yürekten kutluyorum. Yapılanmamız sürecek ve ileride çok daha iyi sonuçlar göreceğiz. Transferde gereken neyse onu yapacağız. Maddi olarak bir sıkıntımız yok, bütçemiz yeterli. Ayrılacak oyuncular var ancak tam belli olmadı" ifadelerini kullandı.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:14
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