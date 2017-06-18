Dünya ikincisi Milli Takım İstanbul'da!
Kanada'nın Toronto kentinde gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Dünya Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda ikinciliği elde eden ay-yıldızlılar İstanbul'a geldi.
Milliler, Atatürk Havalimanı'nda, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu tarafından karşılandı.
Türkoğlu, kazanılan başarıdan dolayı Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'ü tebrik ederek kendisine plaket verdi. Ayrıca, TBF adına hazırlanan hediyeler sporculara dağıtıldı.
Başkan Uztürk, yaptığı açıklamada, "Takımımız, Avrupa şampiyonu olarak gücünü ortaya koymuştu. Bu nedenle Dünya Şampiyonası'nda kupanın favorilerinden biri bizdik. Dünya ikinciliği, 23 yaş altı gençler kategorisinde elde edilmiş en iyi derece." ifadelerini kullandı.
TBF Başkanı Türkoğlu ise şunları söyledi:
"Basketbolun geçtiği her noktada elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bu, gurur duyulacak bir başarı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Son zamanlarda dünyanın her yerinde ülkemizi başarıyla temsil eden sporcularımız var. Federasyon olarak ülkemizi gururla temsil ettikleri için bu arkadaşlarımızın yanında olmak ve teşekkür etmek istedik. Bu başarılar bizleri gururlandırıyor."
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:06
-
Ozan Benfica yolcusu
Toplam 22
Yorum
SEN DE İYİ OKU AYNISINDAN FOTOKOPİ GİBİ TRANSFER POLİTİKANIZ VARSA..OZAN-I İŞTE BÖYLE KAYBEDERSİN..MR.ADVO DEMİŞTİ BUNU YÜZ KERE.
-
“Burak Yılmaz kim?”
Toplam 9
Yorum
yalanınbatsın demek burak ı tanımıyorsun ha utanmadan birde şu mübarek ayda yalan söyleniyor ayıp be.
-
Sneijder’le yollar ayrılabilir
Toplam 12
Yorum
aslan adam seneye her türlü gider gs yın alacağı paranın yarısını imza parası diye alır şimdiden gitsin gs bonservis alsın bence yerini doldururuz
Dünya ikincisi Milli Takım İstanbul'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.