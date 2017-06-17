 Jasikevicius ile 2 yıl daha devam edecek – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Jasikevicius ile 2 yıl daha devam edecek

    Jasikevicius ile 2 yıl daha devam edecek

    Zalgiris Kaunas, Başantrenör Sarunas Jasikevicius’un sözleşmesini 2 yıl uzattı.

    Bu sezonu Litvanya ekiplerinden Zalgiris Kaunas'ta başarılı bir şekilde geçiren Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un nereye gideceği belli oldu. Uzun zamandır takımda kalıp, kalmayacağı merakla beklenen Jasikevicius, yeni sezonda görevinin başında olacak. Zalgiris'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada genç çalıştırıcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. 42 yaşındaki çalıştırıcı ilk başantrenörlük deneyimine de Litvanya ekibinde başladı.

    Litvanyalı başantrenör, Zalgiris ile bu sezon ligde şampiyon oldu. THY Euroleague'i ise 14 galibiyet, 16 mağlubiyetle 10. sırada tamamladı.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:21
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