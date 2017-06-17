Jasikevicius ile 2 yıl daha devam edecek
Zalgiris Kaunas, Başantrenör Sarunas Jasikevicius’un sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Litvanyalı başantrenör, Zalgiris ile bu sezon ligde şampiyon oldu. THY Euroleague'i ise 14 galibiyet, 16 mağlubiyetle 10. sırada tamamladı.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:21
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Kamil’e 1.8 milyon TL
Toplam 12
Yorum
hüseyin 450 euro çokmu .......futbol piyasası nereye gelmişşşşşşşşşşşşşşşşşşş
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Biz başaracağız
Toplam 11
Yorum
lafebesi sen bizim KOCAMAN istemiyorumuzsun.Bunuda unutma yönetim unutursan boş stada bak.sen varsan biz yokuz o kadar...
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Karim Benzema Beşiktaş'a
Toplam 44
Yorum
Kartal Bir zmn salataspir a hagi tafarel jardel vb neyle geldi devket bile sakata batmasin diye 560 milyon tl vergi indirimi yapti herseyini satti
Jasikevicius ile 2 yıl daha devam edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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