Pınar Karşıyaka'ya Şampiyonlar Ligi müjdesi

Spor Toto Basketbol Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'ya Avrupa'dan müjde geldi. Yeşil kırmızılı ekip, geçen sezon çeyrek final oynadığı FIBA Şampiyonlar Ligi'ne yeni sezonda özel davetle katılacak.

Ligde play off oynayamamasına rağmen Europe Cup'tan katılım daveti alan Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa yetkilileriyle temasa geçerek bu kupa yerine Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istediklerini bildirdi. FIBA, 7 yıldır aralıksız olarak Avrupa'da oynayan Pınar Karşıyaya'nın isteğine onay verdi.



Karşıyaka, FIBA'nın en prestijli organizasyonuna katılmak için tek ön eleme turu oynayacak.



Pınar Karşıyaka, ön elemede evinde ve deplasmanda birer kez karşılaşacağı rakibini geçerse adını grup aşamasına yazdıracak. Pınar Karşıyaka, turu geçememesi durumunda ise yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda değişen format gereği 40 takım yerine 32 takım mücadele edecek. Bu takımların 24'ü turnuvaya direkt katılacak, 8 takım da ön elemeden gelecek.