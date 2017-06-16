Pınar Karşıyaka'ya Şampiyonlar Ligi müjdesi
Spor Toto Basketbol Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'ya Avrupa'dan müjde geldi. Yeşil kırmızılı ekip, geçen sezon çeyrek final oynadığı FIBA Şampiyonlar Ligi'ne yeni sezonda özel davetle katılacak.
Karşıyaka, FIBA'nın en prestijli organizasyonuna katılmak için tek ön eleme turu oynayacak.
Pınar Karşıyaka, ön elemede evinde ve deplasmanda birer kez karşılaşacağı rakibini geçerse adını grup aşamasına yazdıracak. Pınar Karşıyaka, turu geçememesi durumunda ise yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda değişen format gereği 40 takım yerine 32 takım mücadele edecek. Bu takımların 24'ü turnuvaya direkt katılacak, 8 takım da ön elemeden gelecek.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:25
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Karim Benzema Beşiktaş'a
Toplam 25
Yorum
nn arkadaş rüyadan yeni uyanmış...
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İtalyan duvarı
Toplam 12
Yorum
MERT Çok iyi futbolcu olabilir,hiç izlemedim, ama ülkemizde tv lerdeki spor programları(!) nda hastalığı o kadar çok konuşulurki illallah deriz..
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Akatlar'da büyük gün
Toplam 11
Yorum
taraftar ama fenerli oyuncular artık biran önce işi bitirip tatile cıkmak istiyorlar o yüzden bugün fişi çekebilr sonuçta fenerbahçe ne diyosa o :D
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