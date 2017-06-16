Obradovic tarihe geçti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş Sompo Japan’a 4-0 üstünlük sağlayan Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu. Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, ligde 3 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı antrenör olarak tarihe geçti.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş Sompo Japan'a 4-0 üstünlük sağlayan Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.



Ligde normal sezonu 28 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider tamamlayan sarı-lacivertli takım, play-off çeyrek final serisinde sezonu 8. bitiren TOFAŞ ile karşılaştı.



TOFAŞ ile oynadığı iki maçı da kazanarak yarı finale yükselen Fenerbahçe, bu turda eşleştiği Darüşşafaka Doğuş'a da 3-0 üstünlük sağladı ve adını finale yazdırdı.



Finalde Beşiktaş Sompo Japan ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertli ekip, sahasındaki ilk iki maçı 75-69 ve 83-74, deplasmandaki iki müsabakayı da 86-80 ve 98-94'lük skorlarla üstün bitirerek seriyi 4-0 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.



Fenerbahçe'nin 8. şampiyonluğu



Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 2, toplamda ise 8. kez kupanın sahibi oldu.



İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, daha sonra 16 yıl şampiyon olamadı. 2006-2007 sezonunda Ülker ile sponsorluk anlaşması imzalayan ve Fenerbahçe Ülker olarak ligde mücadele eden sarı-lacivertliler, 16 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşıp, kulübün 100. yılında hasretine son verdi. Fenerbahçe Ülker, 2007-2008 sezonunda da şampiyon olup tarihinde ilk kez üst üste iki kez zirveye çıktı.



Anadolu Efes'e 2009-2010 sezonunda play-off final serisinde 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan sarı-lacivertliler, sonraki iki şampiyonluğunu Galatasaray'a karşı elde etti. Fenerbahçe Ülker, 2010-2011 sezonunda play-off finalinde rakibini 4-2 ile geçerek kupayı kaldırdı. Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda da 3-3 eşitliğin olduğu play-off final serisinde Ülker Sports Arena'daki son maça sarı-kırmızılı takım çıkmayınca, 6. kez adını zirveye yazdırarak rakibini şampiyonluk sayısında geride bırakmayı başardı.



Fenerbahçe, geçen sezon da play-off final serisinde Anadolu Efes'i 4-2 geçerek, şampiyonluğa ulaşmıştı.



Rekor Anadolu Efes'te



Anadolu Efes, 1966-1967 sezonuyla başlayan Deplasmanlı Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde 13 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.



En son 2008-2009'da mutlu sona ulaşan Anadolu Efes, 8 sezondur şampiyonluğa hasret kaldı.



Ligde daha önce Eczacıbaşı 8, Galatasaray ve İTÜ beşer, Ülker 4, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ ikişer, Altınordu ve Muhafızgücü de birer kez şampiyonluk yaşadı.



Yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı



Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan karşısında elde ettiği galibiyetle Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı.



Ligde son yenilgisini 9. haftada, 4 Aralık 2016'da TOFAŞ deplasmanında yaşayan sarı-lacivertli takım, daha sonra normal sezonda oynadığı 21 müsabaka ile play-off'ta yaptığı 9 karşılaşmayı kazanmayı başardı. Fenerbahçe'nin bileğini 2017 yılında büken bir ekip olmadı.



Beşiktaş'ı son 15 maçta da yendi



Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı son 15 resmi müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Rakibi karşısındaki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 15 karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe, son 5 yılda rakibiyle 14'ü lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı 15 karşılaşmayı kazandı.



Obradovic'in, Beşiktaş yenilgisi yok



Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde Beşiktaş'a hiç maç kaybetmedi. Obradovic'in 2013 yılında göreve gelmesiyle Fenerbahçe, söz konusu 15 maçlık serisini yakaladı.



Obradovic, lig tarihine geçti



Avrupa basketbolunun en başarılı başantrenörü olarak gösterilen Zeljko Obradovic, Spor Toto Basketbol Süper Ligi tarihine geçti. Sırp çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaşmasıyla ligde 3 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı antrenör unvanına sahip oldu.



Ligde en fazla şampiyon olan başantrenör unvanı ise 7 kezle efsane isim Aydın Siyavuş'a ait.