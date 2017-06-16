Obradovic: Takımımla gurur duyuyorum
Beşiktaş Sompo Japan karşısında seriyi 4-0’a getirerek Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nda şampiyonluğa uzanan Fenerbahçe’de Başantrenör Zeljko Obradovic, karşılaşmanın ardından “Şampiyonluğa uzanan karakterli oyuncu grubumu tebrik ediyorum” dedi.
"Önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağız"
Çok mutlu olduğunu söyleyen Obradovic, "Çünkü sonuna kadar savaşan oyunculara sahibim. 2 gün önce de sonuna kadar savaştılar. Özellikle takımımla gurur duyuyorum. Euroleague şampiyonluğunun ardından konsantrasyon kaybetmeden lig şampiyonluğuna uzandık. En yorgun anlarda bile bir yolunu bularak çok iyi basketbol oynuyorlar. Play-Off'ta 4-0'a ulaşmak gerçekten çok zor bir şey. Oyuncular çok güzel bir tatili hak ettiler. Biz de başkanla beraber yeni sezonun hazırlıklarına başlayacağız. Bize güvenen başkanımız, yönetim kurulu üyeleri, ofis çalışanları ve tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Çünkü hepsi bu başarının bir parçası. Bütün olan her şeyde tek hoşuma gitmeyen taraftarsız maçların oynanması. Kim olursa olsun taraftar olmalı. Gelecekte taraftarların olması için elimizden geleni yapmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:18
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Bundesliga da oynamis Forvet Alinmasi Gerekiyor Sandro Wagner Yada Max Kruse Yada baska Bi Isim bizde ucar düsüniyorum
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Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık!
Toplam 39
Yorum
GSLİİİİİİİ Onu dokuzu bilmem masadaki aziz başkansa yanındaki kim aykut hocaysa aziz kim hahhaaaaaaaaa
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Süper Lig ekibinin başına getirildi
Toplam 13
Yorum
www güzelll bjk nin 6 puani garantilendi...
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