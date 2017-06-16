Obra bizi bırakmaz

İtalyan basını İtalya Basketbol Federasyonu'nun Fenerbahçe ile Euroleague zaferi kazanan Zeljko Obradovic'e teklif götürmeye hazırlandığını iddia etti. La Gazzetta dello Sport'un bu flaş iddiası için F.Bahçe Asbaşkanı ve Basketbol Şube Sorumlusu Ozan Balaban ise Obradovic'in kendilerini bırakmayacağını söyledi.