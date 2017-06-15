 Ataman gitti, Kunter geldi – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Ataman gitti, Kunter geldi

    Ataman gitti, Kunter geldi

    G.Saray, potada ’ı gönderip, ’le anlaştı.

    'ta 2012'den beri takımın başında olan Ergin Ataman ile yollar ayrılırken, yerine 1 yıllığına Erman Kunter getirildi. Kulüp resmi sitesinden 'a hizmetleri için teşekkür edildi. 14 yıl aradan sonra yeniden sarı-kırmızı renklerle buluşan 'e ise görevinde başarılar dilendi. 2002-03 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Kunter, o dönem play-off yarı finali görmüştü. Darüşşafaka, Beşiktaş, Türk Milli Takımı, Cholet, Asvel ve Le Mans takımlarında antrenörlük yapan Kunter'in 2008'de Semaine des As, 2010'da Fransa Ligi ve Fransa Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor. 2012'de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Kunter, 2011'de Fransa'nın en iyi koçu seçilmişti.

    5 YILDA 55 MİLYON DOLAR HARCATTI
    Basketboldan sorumlu yönetici Can Topsakal, " iddialı bir antrenör olduğu ve düşük bütçeyle yapamayacağı için yollarımızı ayırma kararı aldık" dedi. Ataman'ın kulübe 5 yıllık maliyetinin 55 milyon dolar olduğunu vurgulayan Topsakal, "Bu sezon bütçemiz 4 milyon dolar olacak. Kunter düşük bütçelerle de başarılı" diye konuştu. Göksenin ve Ege Arar'ın kalacağını, Sinan ve Micov'la da görüşeceklerini kaydetti

    İHANET EN AĞIRIDIR!
    Ergin Ataman, sosyal medyadan yönetime tepki gösterdi. "Samimi olmayan yerlerde ayrılıklar kaçınılmaz olur, ihanet ise en ağırıdır" diyen Ataman, "Bu sezon hiç ücret almadan kalabileceğimi belirtmeme rağmen Can Topsakal istenmediğimi belirtti. Hakkınızı helal edin büyük G.Saray taraftarı. Hatalarıyla sevaplarıyla 5 yıl geçirdik. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de biz yazdık" ifadesini kullandı. Ataman, G.Saray'da TBL+Eurocup şampiyonlukları yaşadı.

    ESKİ ÖĞRENCİSİ GELABALE'Yİ GETİRİYOR
    'in ilk transfer olarak Le Mans'tan eski öğrencisi Mickael Gelabale'yi G.Saray'a getireceği iddia edildi.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:54
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