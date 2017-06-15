Ataman gitti, Kunter geldi
G.Saray, potada Ergin Ataman’ı gönderip, Erman Kunter’le anlaştı.
5 YILDA 55 MİLYON DOLAR HARCATTI
Basketboldan sorumlu yönetici Can Topsakal, "Ergin Ataman iddialı bir antrenör olduğu ve düşük bütçeyle yapamayacağı için yollarımızı ayırma kararı aldık" dedi. Ataman'ın kulübe 5 yıllık maliyetinin 55 milyon dolar olduğunu vurgulayan Topsakal, "Bu sezon bütçemiz 4 milyon dolar olacak. Kunter düşük bütçelerle de başarılı" diye konuştu. Göksenin ve Ege Arar'ın kalacağını, Sinan ve Micov'la da görüşeceklerini kaydetti
İHANET EN AĞIRIDIR!
Ergin Ataman, sosyal medyadan yönetime tepki gösterdi. "Samimi olmayan yerlerde ayrılıklar kaçınılmaz olur, ihanet ise en ağırıdır" diyen Ataman, "Bu sezon hiç ücret almadan kalabileceğimi belirtmeme rağmen Can Topsakal istenmediğimi belirtti. Hakkınızı helal edin büyük G.Saray taraftarı. Hatalarıyla sevaplarıyla 5 yıl geçirdik. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de biz yazdık" ifadesini kullandı. Ataman, G.Saray'da TBL+Eurocup şampiyonlukları yaşadı.
ESKİ ÖĞRENCİSİ GELABALE'Yİ GETİRİYOR
Erman Kunter'in ilk transfer olarak Le Mans'tan eski öğrencisi Mickael Gelabale'yi G.Saray'a getireceği iddia edildi.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:54
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Mitrovic için dev kapışma
Toplam 3
Yorum
Huseyn Şu yorumları herdefa göruyorum hep bu ne biciö transfer fln filn ronaldoyumu istiyorsunuz?
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
yorumcu 30 yaş üstü moruklar takımı oluşturmaya devam.
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
Fatih Siz bunları bize yıldız diye yutturacağınızı mı sanıyorsunuz. Ne GS forması alırım, ne maçını izlerim ne de destek veririm.
Ataman gitti, Kunter geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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