 Printezis’ten sinyal – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Printezis’ten sinyal

    Printezis’ten sinyal
    Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe'nin transferdeki 1 numaralı hedefi Yorgo Printezis sinyali çaktı. Yunan yıldız, İnstagram'dan Fenerbahçeli Jan Vesely, Pero Antic, Kostas Sloukas ve Bogdan Bogdanovic'i takibe aldı.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:31
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