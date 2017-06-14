Olaylı maçta gülen taraf Fenerbahçe!
Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan'ı uzatmada 86-80 mağlup ederek seriyi 3-0 yaptı.
Akatlar Spor Salonu'ndaki maçta sahaya atılan yabancı maddeler ve küfürlü tezahürat nedeniyle bitime 1.30 dakika kala salon boşaltıldı.
Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe maçında küfürlü tezahürat nedeniyle 4. anons geldi ve hakemler soyunma odasına gitti.
Salonda atılan patlayıcı maddeler nedeniyle İlk 3 anonsun ardından küfürlü tezahürat nedeniyle 4. anons gelince, görevliler, yönetim Kurulu üyeleri ve basın haricinde geride kalan herkes salonu terk etmek zorunda kaldı. Akatlar Spor Salonu'nda tribünler boşaltılarak maçın geride kalan 1.30 dakikalık bölümü seyircisiz oynandı.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde serinin 4. maçı seyircisiz oynanacak.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:50
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Arda % 80 gönderilecek!
Toplam 2
Yorum
beko osmanlı bile böyle çökmedi be arda.sen 2 yıl önce atleticonun en iyi oyuncusu iken şuan orta sınıf takıma gidemeyecek hale geldin.
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Bruma sözleşme imzaladı
Toplam 12
Yorum
beko çok acele ettiniz.kesin bulduk kaçırmayalım diye düşündünüz ama transfer yeni açıldı zaten talibi çıkardı daha yüksek verecek
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Sağa Juanfran
Toplam 20
Yorum
hakkı bir gs klasiği adam 500b razı olsada biz fakirmiyiz ki bu kadar az para vercez diyip 2.5 3 kat para verirler :D
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