Olaylı maçta gülen taraf Fenerbahçe!

Akatlar Spor Salonu'ndaki maçta sahaya atılan yabancı maddeler ve küfürlü tezahürat nedeniyle bitime 1.30 dakika kala salon boşaltıldı.



Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe maçında küfürlü tezahürat nedeniyle 4. anons geldi ve hakemler soyunma odasına gitti.



Salonda atılan patlayıcı maddeler nedeniyle İlk 3 anonsun ardından küfürlü tezahürat nedeniyle 4. anons gelince, görevliler, yönetim Kurulu üyeleri ve basın haricinde geride kalan herkes salonu terk etmek zorunda kaldı. Akatlar Spor Salonu'nda tribünler boşaltılarak maçın geride kalan 1.30 dakikalık bölümü seyircisiz oynandı.



Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde serinin 4. maçı seyircisiz oynanacak.