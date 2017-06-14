 Olaylı maçta gülen taraf Fenerbahçe! – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Olaylı maçta gülen taraf !

    Olaylı maçta gülen taraf Fenerbahçe!

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında , 'ı uzatmada 86-80 mağlup ederek seriyi 3-0 yaptı.

    Akatlar Spor Salonu'ndaki maçta sahaya atılan yabancı maddeler ve küfürlü tezahürat nedeniyle bitime 1.30 dakika kala salon boşaltıldı.

    - maçında küfürlü tezahürat nedeniyle 4. anons geldi ve hakemler soyunma odasına gitti.

    Salonda atılan patlayıcı maddeler nedeniyle İlk 3 anonsun ardından küfürlü tezahürat nedeniyle 4. anons gelince, görevliler, yönetim Kurulu üyeleri ve basın haricinde geride kalan herkes salonu terk etmek zorunda kaldı. Akatlar Spor Salonu'nda tribünler boşaltılarak maçın geride kalan 1.30 dakikalık bölümü seyircisiz oynandı.

    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde serinin 4. maçı seyircisiz oynanacak.

    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:50
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