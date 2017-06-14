 Niko Kalinic isyanlarda – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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HEPSİ
    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Niko isyanlarda

    Niko Kalinic isyanlarda
    Kanarya'nın potadaki tecrübeli oyuncusu Nikola Kalinic, yoğun fikstüre isyan etti. "Euroleague fikstüründe NBA oyuncuları kadar maç yapıyoruz. Ancak yazın tatil yapamıyoruz. Son 1825 günde sadece 20-30 gün izin yapabildim" dedi.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:35
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