 Kombine için 05’te kuyruk – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Kombine için 05’te kuyruk

    Kombine için 05’te kuyruk
    F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı kombineleri genel satışa açıldığı anda büyük ilgi gördü. Sarı- lacivertli taraftarlar 05.00'da kuyruğa girdi. Koç Zeljko Obradovic'in de isteği doğrultusunda bu sezon kombine rekoru kırılması bekleniyor.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:34
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