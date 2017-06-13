 Pınar Karşıyaka'ya Palacios şoku – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Pınar Karşıyaka'ya Palacios şoku

    Pınar Karşıyaka'ya Palacios şoku

    Spor Toto Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi kadroda büyük çaplı revizyona gitmeye hazırlanan Pınar Karşıyaka, eski oyuncularından 'un 350 bin dolar alacağının FIBA kanalıyla kesinleşmesiyle şoke oldu.

    2014-15 sezonunda Pınar Karşıyaka'da şampiyonluk yaşayan Kolombiyalı pivot, ertesi sezon aralık ayında dizinden sakatlandıktan sonra bir daha forma giyemedi. FIBA'ya başvuran Palacios, sakatlığı süresince ödenmeyen 6 aylık maaşını almaya hak kazandı. Yine eski oyuncularından Justin Carter'a olan 110 bin dolar borcu nedeniyle transfer yasağı bulunan Karşıyaka'nın yükü üçe katlandı. Pınar Karşıyaka'nın yeni sezonda transfer edeceği oyunculara lisans çıkarabilmesi için Palacios ve Carter'a toplam 460 bin dolar (yaklaşık 1.6 milyon TL) ödemesi gerekiyor.

    Bu arada Lazeric Jones, Josh Carter'in alacak dosyalarının da FIBA'dan çıkmak üzere olduğu öğrenildi. Karşıyaka Yaşar Holding'ten basketbolun isim sponsorluğu bedeli olarak 6 milyon TL alacak yönetim, gelecek parayla borçlarını ödeyip yeni bir kadro kurmaya çalışacak. Antrenör Nenad Markovic'le yollarını ayıran Pınar Karşıyaka, Yeşilgiresun Belediye'nin antrenörü Aleksandar Trifunovic'le görüşmelerini sürdürüyor.

    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:52
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