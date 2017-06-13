Muratbey Uşak Tayfun'la anlaştı
Spor Toto Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi yönetimi Uşak Belediyesi'nin şirketlerinden UTAŞ'a devredilen Muratbey Uşak, transferde ilk hamleyi yaptı.
Daha önce yıllardır takımın başında yer alan Antrenör Ozan Bulkaz ve Genel Menajer Fatihhan Erdoğan'la sözleşme yenileyen kırmızı siyahlılar, Demir İnşaat Büyükçekmece'den guard Tayfun Erülkü'yle anlaştı. Son 2 sezondur Büyükçekmece forması giyen 23 yaşında ve 1.92 metre boyundaki Tayfun, Anadolu Efes altyapısında yetişip Pertevniyal, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Tofaş'ta oynadı. Genç oyun kurucu, geçen sezon ligde 30 maçta 3.3 sayı, 2.1 ribaund, 1.1 asist ortalamalarıyla görev yaptı.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 12:46
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Cengiz 15 milyon euro
Toplam 10
Yorum
Fitbolsever 15? Avro? Nasil bir rüyadir kardesim bu?
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''Bana F.Bahçe'yi anlatın''
Toplam 20
Yorum
UA Futbol subesini kapatin, Baskete yogunlasin bence belki NBA falanda kazanirsiniz :)))))
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Cengiz 15 milyon euro
Toplam 10
Yorum
ÖZBEK BAŞKAN SN ÖZBEK BAŞKAN GS YA BİR İYİLİK YAP. BRUMA YI GÖNDERMEMİŞ SAY, YERİNE BAŞAK ŞEHİRDEN 15 M EURO YA CENGİZ İ GS YA KAZANDIR.
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