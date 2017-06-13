 Muratbey Uşak Tayfun'la anlaştı – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Muratbey Uşak Tayfun'la anlaştı

    Muratbey Uşak Tayfun'la anlaştı

    Spor Toto Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi yönetimi Uşak Belediyesi'nin şirketlerinden UTAŞ'a devredilen Muratbey Uşak, transferde ilk hamleyi yaptı.

    Daha önce yıllardır takımın başında yer alan Antrenör Ozan Bulkaz ve Genel Menajer Fatihhan Erdoğan'la sözleşme yenileyen kırmızı siyahlılar, Demir İnşaat Büyükçekmece'den guard Tayfun Erülkü'yle anlaştı. Son 2 sezondur Büyükçekmece forması giyen 23 yaşında ve 1.92 metre boyundaki Tayfun, Anadolu Efes altyapısında yetişip Pertevniyal, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Tofaş'ta oynadı. Genç oyun kurucu, geçen sezon ligde 30 maçta 3.3 sayı, 2.1 ribaund, 1.1 asist ortalamalarıyla görev yaptı.

    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:46
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