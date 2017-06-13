Muratbey Uşak Tayfun'la anlaştı

Daha önce yıllardır takımın başında yer alan Antrenör Ozan Bulkaz ve Genel Menajer Fatihhan Erdoğan'la sözleşme yenileyen kırmızı siyahlılar, Demir İnşaat Büyükçekmece'den guard Tayfun Erülkü'yle anlaştı. Son 2 sezondur Büyükçekmece forması giyen 23 yaşında ve 1.92 metre boyundaki Tayfun, Anadolu Efes altyapısında yetişip Pertevniyal, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Tofaş'ta oynadı. Genç oyun kurucu, geçen sezon ligde 30 maçta 3.3 sayı, 2.1 ribaund, 1.1 asist ortalamalarıyla görev yaptı.