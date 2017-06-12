Fenerbahçe şampi...
Sarı-lacivertliler 4 maç kazananın şampiyon olacağı play-off finalinde ezeli rakibini Ülker Sports’ta 83-74 yendi. Final serisinin 3. karşılaşması çarşamba günü Akatlar’da yapılacak.
4 YILDIZDAN TAM 61 SAYI
Başkan Aziz Yıldırım ve her zamanki gibi Ülker Sports'da takımını yalnız bırakmadığı derbi finalinde, F.Bahçe'nin 4 yıldızı toplam 61 sayının altına imza attı. Bogdanovic 19, Vesely 16, Kalinic 15 ve Sloukas 11 sayıyla Beşiktaş karşısında galibiyette büyük pay sahibi olan isimler oldu.
ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ KAZANDIK
F.Bahçe başantrenörü Zeljko Obradovic, çok önemli bir maç kazandıklarını söyledi. Sırp koç, "Beşiktaş çok iyi bir takım. Sürekli mücadele ediyorlar savaşıyorlar. Onlar da kendi takımlarını temsil ediyorlar. Rotasyonda oyuncular yorgun. Yanılmıyorsam 76. maçımız. Bugün de çok iyi bir maç çıkardılar. Çok önemli bir maç kazandık" diye konuştu.
F.BAHÇE İÇİN SERİ KOLAY OLMAYACAK
Beşiktaş koçu Ufuk Sarıca, Avrupa şampiyonu F.Bahçe için bu serinin kolay geçmeyeceğini belirtti. Sarıca, "İlk maça göre daha az farkla devreye girdik. İkinci yarıda rakibi kovaladık. Reaksiyon gösterdik. İki maçtan çıkan sonuç; serinin kolay geçmeyeceğini gösterdik. Saha ve seyirci avantajını kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:54
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10 numara Yusuf Yazıcı'da
Toplam 3
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİİİ Bir insan bukadar acımasız kompleksli olur ya senin yüzünden milli takımı sevmez olduk fatih hoca sende biran önce gitte şu takım rahatlasın
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 10
Yorum
Para fazla Düşen bir takımın hemde kendini tam ispat edememiş bir oyuncusuna bu kadar bonservis fazla.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 13
Yorum
bilal sağlam sizin ne olduğunuzu rize değil türkiye biliyor. bunlar boş laflar
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