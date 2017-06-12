Fenerbahçe şampi...

Sarı-lacivertliler 4 maç kazananın şampiyon olacağı play-off finalinde ezeli rakibini Ülker Sports’ta 83-74 yendi. Final serisinin 3. karşılaşması çarşamba günü Akatlar’da yapılacak.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final turu 2. maçında Avrupa şampiyonu F.Bahçe, Beşiktaş SJ'yi 83-74 yenerek seride 2-0 öne geçti. Beşiktaş, ilk periyodu 17-19 önde tamamlayan taraf oldu. İkinci çeyreğe Bogdanovic'in sayılarıyla başlayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 39-36'lık üstünlükle girdi. Üçüncü çeyreğe de Ali Muhammed ve Bogdanovic'in 5-0'lık serisiyle başlayan F.Bahçe 44-36 öne fırladı. Savunmada da rakibine fırsat vermeyen F.Bahçe, final periyoduna 58-49 önde başladı. Finalde de üstünlüğünü koruyan ve farkın kapanmasına izin vermeyen sarılacivertliler 83-74 kazanarak, seride 2-0 öne geçmeyi başardı. Serinin üçüncü karşılaşması 14 Haziran Çarşamba günü Akatlar Spor Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak.



4 YILDIZDAN TAM 61 SAYI

Başkan Aziz Yıldırım ve her zamanki gibi Ülker Sports'da takımını yalnız bırakmadığı derbi finalinde, F.Bahçe'nin 4 yıldızı toplam 61 sayının altına imza attı. Bogdanovic 19, Vesely 16, Kalinic 15 ve Sloukas 11 sayıyla Beşiktaş karşısında galibiyette büyük pay sahibi olan isimler oldu.



ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ KAZANDIK

F.Bahçe başantrenörü Zeljko Obradovic, çok önemli bir maç kazandıklarını söyledi. Sırp koç, "Beşiktaş çok iyi bir takım. Sürekli mücadele ediyorlar savaşıyorlar. Onlar da kendi takımlarını temsil ediyorlar. Rotasyonda oyuncular yorgun. Yanılmıyorsam 76. maçımız. Bugün de çok iyi bir maç çıkardılar. Çok önemli bir maç kazandık" diye konuştu.



F.BAHÇE İÇİN SERİ KOLAY OLMAYACAK

Beşiktaş koçu Ufuk Sarıca, Avrupa şampiyonu F.Bahçe için bu serinin kolay geçmeyeceğini belirtti. Sarıca, "İlk maça göre daha az farkla devreye girdik. İkinci yarıda rakibi kovaladık. Reaksiyon gösterdik. İki maçtan çıkan sonuç; serinin kolay geçmeyeceğini gösterdik. Saha ve seyirci avantajını kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.