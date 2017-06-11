 Yunanistan'da şampiyon Panathinaikos! – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Yunanistan'da şampiyon Panathinaikos!

    Yunanistan'da şampiyon Panathinaikos!

    Yunanistan Erkek Basketbol Ligi final serisinin beşinci maçında , konuk olduğu Olympiakos'u 66-51 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

    Serinin ilk ve üçüncü maçını deplasmanda kaybetmesine rağmen ikinci ile dördüncü karşılaşmaları evinde kazanan , Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan beşinci müsabakada da Olympiakos'a üstünlük sağladı ve seriyi 3-2 kazandı.

    Serideki 5. maçın ilk periyodunu 17-14 geride bitiren , ikinci çeyrekte hücumda etkili oldu ve soyunma odasına 36-27 önde gitti. Üçüncü periyodu 57-37 önde tamamlayan deplasman ekibi, son çeyrekte de skordaki üstünlüğünü sürdürdü ve mücadeleden 66-51 galip ayrılarak, şampiyonluğa uzandı.

    Öte yandan, karşılaşmanın bitimine iki dakika kala Olympiakos taraftarlarının çıkardığı olaylar ve sahaya attıkları yabancı maddeler nedeniyle hakemler soyunma odasına gitti. Taraftarların salon dışına çıkartılmasının ardından müsabakanın kalan bölümü oynandı.

    Yunanistan basketbolunun iki önemli takımı, art arda 12. kez final serisinde karşı karşıya geldi.

    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:52
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