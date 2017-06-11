Pınar Karşıyaka'nın hedefi yine Şampiyonlar Ligi

Son 7 senede Eurochallenge, Eurocup, Euroleague ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere Avrupa kupalarında aralıksız katılan Pınar Karşıyaka, yeni sezon için FIBA Europe Cup'dan (FIBA Avrupa Kupası) resmi davet aldı. Yönetim ise daha üst düzey organizasyon olan FIBA Şampiyonlar Ligi'ni istiyor.



Adidas Eurocamp'ı izlemek üzere Yönetici Serhat Bayülken ve Genel Menajer Selim Çınar'la birlikte İtalya'da bulunan Basketbol Şube Başkanı Serdar Işıldar, "FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için FIBA Avrupa'yla tüm görüşmeleri yaptık ve 20-22 Haziran'a kadar kesin sonucun çıkacağını düşünüyoruz. Karar Türkiye'den alınacak takım sayısına göre belli olacak ama FIBA yetkilileri isteğimize sıcak yaklaşıyor. İstediğimizi alacağımızı düşünüyorum" dedi.



