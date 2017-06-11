Pınar Karşıyaka'nın hedefi yine Şampiyonlar Ligi
Spor Toto Basketbol Ligi takımlardan Pınar Karşıyaka, önümüzdeki sezon da Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için FIBA'yla temasa geçti.
Son 7 senede Eurochallenge, Eurocup, Euroleague ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere Avrupa kupalarında aralıksız katılan Pınar Karşıyaka, yeni sezon için FIBA Europe Cup'dan (FIBA Avrupa Kupası) resmi davet aldı. Yönetim ise daha üst düzey organizasyon olan FIBA Şampiyonlar Ligi'ni istiyor.
Adidas Eurocamp'ı izlemek üzere Yönetici Serhat Bayülken ve Genel Menajer Selim Çınar'la birlikte İtalya'da bulunan Basketbol Şube Başkanı Serdar Işıldar, "FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için FIBA Avrupa'yla tüm görüşmeleri yaptık ve 20-22 Haziran'a kadar kesin sonucun çıkacağını düşünüyoruz. Karar Türkiye'den alınacak takım sayısına göre belli olacak ama FIBA yetkilileri isteğimize sıcak yaklaşıyor. İstediğimizi alacağımızı düşünüyorum" dedi.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:39
-
Beşiktaş, Galatasaray'ı geçti
Toplam 2
Yorum
Veli Kazak Genclerdeki agirlik sevindirici. Yeni nesil kartallar geliyor.
-
Burak, Tuncay’ı geçebilir
Toplam 2
Yorum
bjkli Formda olan cenk varken buragi oynatan zihniyetle başarı bekliyoruz
-
Antalyaspor iddialı!
Toplam 1
Yorum
msecgin bu sıpa kendini bişey zannetmeye başladı. rıza çalımbay olmasın bakalım kümede kalmaya oynuyorlar mı oynamıyorlar mı
Pınar Karşıyaka'nın hedefi yine Şampiyonlar Ligi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.