 Almanya'da şampiyon Brose Bamberg oldu – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Almanya'da şampiyon oldu

    Almanya'da şampiyon Brose Bamberg oldu

    Almanya Birinci Basketbol Ligi (BBL) play-off final serisinde EWE Baskets'i 3-0'la geçen , şampiyon oldu.

    Final serisinde ilk iki maçı kazanan , sahasında bugün oynanan üçüncü karşılaşmadan da 76-58 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Brose Bamberg, toplamda dokuzuncu, son 8 yılda yedinci ve üst üste de üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

    Final serisinin en değerli oyuncusu da Brose Bamberg ekibinden Fransız basketbolcu Fabien Causeur oldu.

    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:41
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