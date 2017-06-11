Almanya'da şampiyon Brose Bamberg oldu
Almanya Birinci Basketbol Ligi (BBL) play-off final serisinde EWE Baskets'i 3-0'la geçen Brose Bamberg, şampiyon oldu.
Final serisinde ilk iki maçı kazanan Brose Bamberg, sahasında bugün oynanan üçüncü karşılaşmadan da 76-58 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Brose Bamberg, toplamda dokuzuncu, son 8 yılda yedinci ve üst üste de üçüncü şampiyonluğunu elde etti.
Final serisinin en değerli oyuncusu da Brose Bamberg ekibinden Fransız basketbolcu Fabien Causeur oldu.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:41
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 9
Yorum
Nırvana 2 sene sonra takasda gıder buyuk ıhtımal ıle . Eger solbek oynuyorsa belki Besiktasda sans bulur . Sol onde hic sansi yok .
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Yarın İstanbul'a geliyor
Toplam 13
Yorum
fd Hala iddia ediliyor. Yani gelmeme ihitimali yine var?
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 9
Yorum
TCelcius Wolfsburg alt yapısından yetişme gelecek vaadeden genç oyuncu yararlı olacaktır yerinde transfer.
Almanya'da şampiyon Brose Bamberg oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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