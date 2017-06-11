Almanya'da şampiyon Brose Bamberg oldu

Final serisinde ilk iki maçı kazanan Brose Bamberg, sahasında bugün oynanan üçüncü karşılaşmadan da 76-58 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Brose Bamberg, toplamda dokuzuncu, son 8 yılda yedinci ve üst üste de üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Final serisinin en değerli oyuncusu da Brose Bamberg ekibinden Fransız basketbolcu Fabien Causeur oldu.