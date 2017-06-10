Galatasaray Odeabank ile koç Ergin Ataman'ın ayrılığı artık kesin gibi. Tecrübeli koçun, Barcelona'ya gideceği konuşulurken sarı-kırmızıların yeni hocası ise yabancı olacak. Cimbom'un Banvit'in koçu Filipovski ile temas kurduğu öğrenildi. Sloven çalıştırıcı Aslan'a "Evet" derken resmiyet kazanması için kulübü Banvit'in de kabul etmesi gerekiyor.