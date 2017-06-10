 Filipovski’ye kanca – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    ’ye kanca

    <a href="/index/filipovski?id=2bd56d8b-7504-43a5-99c8-082d0d012a48" class="" rel="tag">Filipovski</a>’ye kanca
    Galatasaray Odeabank ile koç Ergin Ataman'ın ayrılığı artık kesin gibi. Tecrübeli koçun, Barcelona'ya gideceği konuşulurken sarı-kırmızıların yeni hocası ise yabancı olacak. Cimbom'un Banvit'in koçu Filipovski ile temas kurduğu öğrenildi. Sloven çalıştırıcı Aslan'a "Evet" derken resmiyet kazanması için kulübü Banvit'in de kabul etmesi gerekiyor.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:16
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