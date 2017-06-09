Potanın efendisi

Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin ikinci maçı 11 Haziran Pazar günü yine Ülker Sports Arena'da oynanacak.

Maça savunmada çok sert başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Kenan Sipahi ve Stimac'ın etkili oyunuyla ilk 4 dakikada 11-2'lik üstünlük kurdu. Hem hücumda hem de savunmada çok iyi oynayan siyah-beyazlı takım, Stimac'ın basketiyle 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 8-19. Baskılı savunma yapan Fenerbahçe, kazandığı toplarla hızlı hücumlardan sayılar bularak farkı eritmeyi başarsa da ilk çeyrek Beşiktaş Sompo Japan'ın 22-18'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Alan savunmasıyla Fenerbahçe'nin hücumlarını durduran konuk ekip, ikinci çeyreğin başında kontrolü eline aldı. Gergin geçen maçın 13. dakikasında Fenerbahçe'den Kalinic teknik faul almasının ardından Beşiktaş Sompo Japan 8 sayılık fark yakaladı: 20-28. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe temposunu artırdı. Sarı-lacivertliler, Ali Muhammed ve Bogdanovic'in üst üste 3 sayılık basketleriyle 11-0'lık seri yakaladı ve 16. dakikada ilk kez öne geçti: 31-28. Dış şutlarda etkili olmaya devam eden Fenerbahçe, çeyreğin sonunda farkı 9'a yükselterek soyunma odasına 42-33 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Fenerbahçe, Bogdanovic'in 3 sayılık basketiyle 23. dakikada farkı kendi lehine ilk kez çift hanelere çıkardı: 45-35. Savunmasıyla Fenerbahçe'ye adeta potayı göstermeyen Beşiktaş Sompo Japan, hücumda Clark'ı devreye soktu ve 29. dakikada maça beraberliği getirdi: 49-49. Fenerbahçe, final periyoduna 52-49 önde girdi.

Final periyodu karşılıklı basketlerle başladı. İki takım da boyalı alandan basketler buldu ve son 5 dakikaya Fenerbahçe'nin 63-61'lik üstünlüğüyle girildi. Beşiktaş Sompo Japan'ın tam saha baskılı savunmasını Ali Muhammed'le çözen Fenerbahçe, son 2 dakikaya 71-66 önde girmeyi başardı. Maçın sonunda hata yapmayan Fenerbahçe, sahadan 75-69 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.



FENERBAHÇE'NİN SERİLERİ SÜRDÜ

Ligde 2017 yılında oynadığı bütün maçları kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde galibiyet serisini 27'ye çıkardı.

Sarı-lacivertlilerin Ülker Sports Arena'da ligdeki galibiyet serisi ise 38'e yükseldi. Fenerbahçe, seyircisi önünde ligdeki son yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında almıştı.

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı yenilmezlik serisini de devam ettirdi. Son yenilgisini rakibi karşısında 9 Mayıs 2012'de alan sarı-lacivertliler, 5 yıllık süreçte 11'i lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 12 maçı da kazanmasın bildi.





Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ali Serkan Emlek, Osman Sinan Ergüder

Fenerbahçe: Ali Muhammed 16, Bogdanovic 13, Datome, Udoh 13, Vesely 10, Kalinic 9, Sloukas 11, Melih Mahmutoğlu 3, Egehan Arna

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 11, Roll 6, Weems 5, Strawberry 8, Stimac 20, Clark 17, Thompson, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı 2

1. Periyot: 18-22

Devre: 42-33

3. Periyot: 52-49