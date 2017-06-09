 Fenerbahçe - Beşiktaş Sompo Japan – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Fenerbahçe - Beşiktaş Sompo Japan

    Fenerbahçe - Beşiktaş Sompo Japan

    Fenerbahçe ile Beşiktaş Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde play-off final serisinin ilk maçında karşı karşıya geliyor.

    İki ekip Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında, kozlarını paylaşıyor. 4 galibiyete ulaşacak takım sezonun şampiyonu olacak. Ülker Sports Arena'daki karşılaşma saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 3'ten canlı olarak ekranlara geliyor.

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    Ligde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek finalde TOFAŞ'a 2-0, yarı finalde de Darüşşafaka Doğuş'a 3-0 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

    Sezonu ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş Sompo Japan ise çeyrek finalde Gaziantep Basketbol'u 2-0 geçtikten sonra yarı finalde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük sağladı ve adını finale yazdırdı.

    Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde ikinci maç, 11 Haziran Pazar günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılacak.

    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:07
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