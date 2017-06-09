Fenerbahçe - Beşiktaş Sompo Japan
Fenerbahçe ile Beşiktaş Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde play-off final serisinin ilk maçında karşı karşıya geliyor.
İki ekip Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında, kozlarını paylaşıyor. 4 galibiyete ulaşacak takım sezonun şampiyonu olacak. Ülker Sports Arena'daki karşılaşma saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 3'ten canlı olarak ekranlara geliyor.
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Ligde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek finalde TOFAŞ'a 2-0, yarı finalde de Darüşşafaka Doğuş'a 3-0 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.
Sezonu ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş Sompo Japan ise çeyrek finalde Gaziantep Basketbol'u 2-0 geçtikten sonra yarı finalde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük sağladı ve adını finale yazdırdı.
Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde ikinci maç, 11 Haziran Pazar günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılacak.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:07
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Usta: "Gelecek için büyük hedeflerimiz var"
Toplam 5
Yorum
Salih Seninde işin gücün hikaye... Ersun la şampiyon olacağınımı zannediyorsun
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''Taraftar bizi ayağa kaldırır''
Toplam 45
Yorum
Fb Alper Bu feneri ancak aykut hoca kurtarir..Adam bizde hocayken hep basarili olmus sanki advocat coook hücüm yapyiordu..aykut her maci almasini bil
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'Kalırsa Sow yapar'
Toplam 11
Yorum
Ali Aykut Kocaman, sahamızda Galasatasay'a kupa kaldırtan bir Hoca olarak Musa Şov hakkında söyledikleri normal.
Fenerbahçe - Beşiktaş Sompo Japan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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