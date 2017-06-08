Kral Ledo Efes’te

Avrupa'da ve ligde hedeflerinin uzağında kalan Anadolu Efes, gelecek sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Lacivertbeyazlılar, sezonu Yeşilgiresun Belediyespor'da geçiren ligin sayı kralı Ricky Ledo ile anlaştı. ABD'li basketbolcu, Anadolu Efes'le iki yıllık sözleşmeye imza attı. 2016- 17 sezonuna damga vuran isimlerden olan 25 yaşındaki basketbolcu, 21.2 sayı ortalamasıyla oynadı.