F.Bahçe, Beşiktaş’a 10 maçtır kaybetmiyor
Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi ilk maçında Fenerbahçe, Ülker Sports Arena’da Beşiktaş Sompo Japan ile oynayacak.
Fenerbahçe, Beşiktaş'a 10 maçtır yenilmiyor
Fenerbahçe ile Beşiktaş, ligde bugüne kadar 101 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 60 kez parkeden galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise rakibini 51 kez mağlup etti. Fener, ayrıca Kartal'ı ligde son 10 müsabakada yendi. Bu sezon ligde oynanan maçlarda sarı-lacivertliler deplasmanda 79-76, evinde de 93-76'lık skorla galip ayrıldı.
Fenerbahçe'yi 14.1 sayı ortalamasıyla Bogdan Bogdanovic sırtlarken, Beşiktaş'ta ise Earl Clark 14.0 sayı ortalamasıyla takımının lideri konumunda bulunuyor. İki takım arasındaki müsabakayı Aytuğ Ekti, Serkan Emlek ve Sinan İşgüder hakem üçlüsü yönetecek. Serinin diğer maçlarının programı ise şöyle:
11 Haziran Pazar
18.00 Fenerbahçe - Beşiktaş Sompo Japan
14 Haziran Çarşamba
20.00 Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe
16 Haziran Cuma:
20.00 Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:45
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Fener kasırgası
Toplam 33
Yorum
fener tabi tabi. aykutu imparator yaptık sanki kral geliyo aykut işte her zaman kedi kaymak yemez
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Kameni geliyor
Toplam 13
Yorum
FABİANO 35 maç 48 gol ...uste para almaları lazımken birde para mı verecekler fabiano bundan kat be kat iyi kalecidir.Boş transferlerle uğraşmayalım
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Bunu da aşarız
Toplam 10
Yorum
aslan esas olumsuzlukların başı fatih hoca. onu arda, selçuk, burak takip ediyor.bunları çine sürecen çin iskencesi görürlerse düzelebilirler.
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