 F.Bahçe, Beşiktaş’a 10 maçtır kaybetmiyor – Fotomaç – 08 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe, Beşiktaş’a 10 maçtır kaybetmiyor

    F.Bahçe, Beşiktaş’a 10 maçtır kaybetmiyor

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi ilk maçında Fenerbahçe, Ülker Sports Arena’da Beşiktaş Sompo Japan ile oynayacak.

    Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ilk maçında evinde yarın saat 20.00'de Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak. 4 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride ilk iki maç ligi siyah-beyazlıların üstünde tamamlayan sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak.

    Fenerbahçe, Beşiktaş'a 10 maçtır yenilmiyor
    Fenerbahçe ile Beşiktaş, ligde bugüne kadar 101 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 60 kez parkeden galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise rakibini 51 kez mağlup etti. Fener, ayrıca Kartal'ı ligde son 10 müsabakada yendi. Bu sezon ligde oynanan maçlarda sarı-lacivertliler deplasmanda 79-76, evinde de 93-76'lık skorla galip ayrıldı.

    Fenerbahçe'yi 14.1 sayı ortalamasıyla Bogdan Bogdanovic sırtlarken, Beşiktaş'ta ise Earl Clark 14.0 sayı ortalamasıyla takımının lideri konumunda bulunuyor. İki takım arasındaki müsabakayı Aytuğ Ekti, Serkan Emlek ve Sinan İşgüder hakem üçlüsü yönetecek. Serinin diğer maçlarının programı ise şöyle:

    11 Haziran Pazar
    18.00 Fenerbahçe - Beşiktaş Sompo Japan

    14 Haziran Çarşamba
    20.00 Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe

    16 Haziran Cuma:
    20.00 Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:45
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe, Beşiktaş’a 10 maçtır kaybetmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.