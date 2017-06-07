Potaya hücum
Basketbolda Avrupa Şampiyonu olan Fenerbahçe'de kombine satışları iyi gidiyor. Yönetim kombine yenilemelerinde son tarihin 10 Haziran olduğunu hatırlattı. Yönetimin kararına göre 2017-18 sezonunda her taraftar sadece 1 kombine yenileyebiliyor.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
-
Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
-
''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
Potaya hücum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.