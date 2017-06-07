 Potaya hücum – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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HEPSİ
    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Potaya hücum

    Potaya hücum
    Basketbolda Avrupa Şampiyonu olan 'de kombine satışları iyi gidiyor. Yönetim kombine yenilemelerinde son tarihin 10 Haziran olduğunu hatırlattı. Yönetimin kararına göre 2017-18 sezonunda her taraftar sadece 1 kombine yenileyebiliyor.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:51
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