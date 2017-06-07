 Kartal finale uçtu – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Kartal finale uçtu

    Kartal finale uçtu

    Siyah-beyazlılar, Spor Toto Basketbol Süper Ligi yarı final dördüncü maçında ’i farklı yendi Baştan sona üstün oynayan Kara Kartal, seriyi 3-1’le kazandı. Beşiktaş’ta 22 sayı atan Roll yıldızlaştı.

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Anadolu Efes'i 91-65 yenen Beşiktaş Sompo Japan, seride durumu 3-1'e getirerek finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, böylece Darüşşafaka Doğuş ile oynadığı yarı final serisini 3-0 kazanarak finale adını yazdıran Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

    BAŞKAN ORMAN DA İZLEDİ
    Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Beşiktaş, Stimac ve Thompson'ın kaydettiği isabetlerle 5. dakikayı 11-7, ilk çeyreği 26-16 üstün geçti. Soyunma odasına 52-33 önde giden Kartal ikinci yarıda da hız kesmedi. 3. çeyrekte rakibine sadece 9 sayı şansı veren Kartal son çeyreğe 70-42 önde girdi. Final bölümünde farkı koruyan Beşiktaş salondan 91-65 galip ayrıldı. Maçı Başkan Fikret Orman da izlerken taraftara üçlü çektirdi.

    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:39
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