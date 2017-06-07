Kartal finale uçtu

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Anadolu Efes'i 91-65 yenen Beşiktaş Sompo Japan, seride durumu 3-1'e getirerek finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, böylece Darüşşafaka Doğuş ile oynadığı yarı final serisini 3-0 kazanarak finale adını yazdıran Fenerbahçe'nin rakibi oldu.



BAŞKAN ORMAN DA İZLEDİ

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Beşiktaş, Stimac ve Thompson'ın kaydettiği isabetlerle 5. dakikayı 11-7, ilk çeyreği 26-16 üstün geçti. Soyunma odasına 52-33 önde giden Kartal ikinci yarıda da hız kesmedi. 3. çeyrekte rakibine sadece 9 sayı şansı veren Kartal son çeyreğe 70-42 önde girdi. Final bölümünde farkı koruyan Beşiktaş salondan 91-65 galip ayrıldı. Maçı Başkan Fikret Orman da izlerken taraftara üçlü çektirdi.