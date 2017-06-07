Kartal finale uçtu
Siyah-beyazlılar, Spor Toto Basketbol Süper Ligi yarı final dördüncü maçında Anadolu Efes’i farklı yendi Baştan sona üstün oynayan Kara Kartal, seriyi 3-1’le kazandı. Beşiktaş’ta 22 sayı atan Roll yıldızlaştı.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Anadolu Efes'i 91-65 yenen Beşiktaş Sompo Japan, seride durumu 3-1'e getirerek finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, böylece Darüşşafaka Doğuş ile oynadığı yarı final serisini 3-0 kazanarak finale adını yazdıran Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
BAŞKAN ORMAN DA İZLEDİ
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Beşiktaş, Stimac ve Thompson'ın kaydettiği isabetlerle 5. dakikayı 11-7, ilk çeyreği 26-16 üstün geçti. Soyunma odasına 52-33 önde giden Kartal ikinci yarıda da hız kesmedi. 3. çeyrekte rakibine sadece 9 sayı şansı veren Kartal son çeyreğe 70-42 önde girdi. Final bölümünde farkı koruyan Beşiktaş salondan 91-65 galip ayrıldı. Maçı Başkan Fikret Orman da izlerken taraftara üçlü çektirdi.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:39
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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