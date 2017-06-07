 Finalin programı belli oldu – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Finalin programı belli oldu

    Finalin programı belli oldu

    SPOR Toto Basketbol Süper Ligi play-off finalinde karşılaşacak olan Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan'ın maç programı belli oldu.

    Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan, seride ilk maçına 9 Haziran Cuma günü Ülker Sports Arena'da çıkacak.

    Final serisinin programı şöyle:

    9 HAZİRAN CUMA:
    20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan

    11 HAZİRAN PAZAR:
    18.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan

    14 HAZİRAN ÇARŞAMBA:
    20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe

    16 HAZİRAN CUMA:
    20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe

    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:54
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