Finalin programı belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan, seride ilk maçına 9 Haziran Cuma günü Ülker Sports Arena'da çıkacak.



Final serisinin programı şöyle:



9 HAZİRAN CUMA:

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan

11 HAZİRAN PAZAR:

18.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan

14 HAZİRAN ÇARŞAMBA:

20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe

16 HAZİRAN CUMA:

20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe