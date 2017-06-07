Finalin programı belli oldu
SPOR Toto Basketbol Süper Ligi play-off finalinde karşılaşacak olan Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan'ın maç programı belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan, seride ilk maçına 9 Haziran Cuma günü Ülker Sports Arena'da çıkacak.
Final serisinin programı şöyle:
9 HAZİRAN CUMA:
20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan
11 HAZİRAN PAZAR:
18.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan
14 HAZİRAN ÇARŞAMBA:
20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe
16 HAZİRAN CUMA:
20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:54
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Kartal finale uçtu
Toplam 6
Yorum
eeee eğri ile eğri göze çarpmaz ama doğru ile eğri olduğu yerde eğri göze çarpar Beşiktaşın olduğu yerde sizin gibiler hemen göze çarpar.
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Kocaman'dan transfer açıklaması
Toplam 16
Yorum
furkan aykut kovulmadı kendisi bıraktı yorum yazmadan önce biraz araştır.
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''Kabul edilemez''
Toplam 8
Yorum
Enes kilicer Sayın göksel gümüşdağ siz önce kendi takiminizdaki futbolculara bakın sonra ardayı elestirin
Finalin programı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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