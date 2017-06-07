Barcelona'da Bartzokas dönemi kısa sürdü
İspanya basketbolunun önde gelen takımlarından Barcelona Lassa'da Yunan başantrenör Georgios Bartzokas ile yollar ayrıldı.
Son yılların en kötü sezonunu geçiren Barcelona Lassa, Kral Kupası'nda yarı finalde elendikten ve THY Avrupa Ligi'ni 11. basamakta tamamladıktan sonra İspanyol ligini 6. sırada bitirmişti. Barcelona, 12 yıl aradan sonra ligde ilk kez play-off çeyrek finalinde elenerek sezonu kapatmıştı.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:09
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Cuma imzalıyor
Toplam 38
Yorum
amatör ruhlu türk yönetimleri nerede yaşlı , nerede para etmeyen miladı dolmuş oyuncu varsa , türk takımları iyi para yedirir takıma alır boşu boşuna para israfı bence
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Finalin programı belli oldu
Toplam 5
Yorum
OTERİTE Kimse Beşiktaşı hafife almasın buralara kadar geldiyse feneri de yener. Fener böyle giderse elenir. zafer sarhoşu oldular.
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Dilmen: Benim için kahramanlıktır
Toplam 71
Yorum
yakışır şüphelıydım fakat anladım kı federasyon başkanı artık RIdvan hoca.. yakışır.
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