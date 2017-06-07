Anadolu Efes transfere hızlı girdi
Anadolu Efes, bu sezon Yeşilgiresun Belediye'de Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde sayı kralı olan Amerikalı oyuncu Ricky Ledo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Finali'nde Beşiktaş Sompo Japan'a elenen Anadolu Efes, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Lacivert-beyazlılar, bu sezon Yeşilgiresun Belediye'de başlayan ve sezon sonunda İspanya Ligi'nde Baskonia'da forma giyen Amerikalı şutör guard Rick Ledo'yu kadrosuna dahil etti. Başarılı basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ledo, Giresun ekibi ile bu sezon Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 22 müsabakaya çıktı. Bu maçlarda ortalama 35 dakika süre alan 1992 doğumlu oyuncu, 21.2 sayı ortalamasıyla oynayarak ligin sayı kralı oldu. Ledo ayrıca maç başına 6.3 ribaund ve 2,8 asist ortalamaları ile mücadele etti. 25 yaşındaki oyuncu Baskonia ile play-off'larda ise 9.4 sayı, 2.4 asist ve 1.9 ribaund ortalamalarıyla oynayarak takımına katkıda buldu.
Ricky Ledo, 2013 yılında NBA Draftı'nda Milwaukee Bucks tarafından 43. sırada seçilmişti. Amerikalı oyuncu NBA'de Dallas Mavericks ve New York Knicks formaları da giydi.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:23
-
Cuma imzalıyor
Toplam 56
Yorum
hakan final oynayan juventus yaşları; buffon 39, chiellini 32, barzgli 36 , mandzukiç 31, higuain 30, alves 34 yaş.
-
Beşiktaş, KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
Olcayto Keşke yapmasaydı, ona yakışmadı. Ancak toptan kovulması gerekenler yerleri sağlam duruyonlar. Futbolumuzun genel durumu malum.
-
Antalyaspor'da Mbilla gözden çıkarıldı
Toplam 1
Yorum
edirne1903 yıllardır 5 para etmeyen topçulara milyonlar verildi. O da belki koparırım dedi. Ama yemediler. Avrupada en fazla 200 bin verirler.
Anadolu Efes transfere hızlı girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.