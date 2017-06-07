 Anadolu Efes transfere hızlı girdi – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Anadolu Efes transfere hızlı girdi

    Anadolu Efes transfere hızlı girdi

    Anadolu Efes, bu sezon Yeşilgiresun Belediye'de Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde sayı kralı olan Amerikalı oyuncu Ricky Ledo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Finali'nde Beşiktaş Sompo Japan'a elenen Anadolu Efes, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Lacivert-beyazlılar, bu sezon Yeşilgiresun Belediye'de başlayan ve sezon sonunda İspanya Ligi'nde Baskonia'da forma giyen Amerikalı şutör guard Rick Ledo'yu kadrosuna dahil etti. Başarılı basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Ledo, Giresun ekibi ile bu sezon Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 22 müsabakaya çıktı. Bu maçlarda ortalama 35 dakika süre alan 1992 doğumlu oyuncu, 21.2 sayı ortalamasıyla oynayarak ligin sayı kralı oldu. Ledo ayrıca maç başına 6.3 ribaund ve 2,8 asist ortalamaları ile mücadele etti. 25 yaşındaki oyuncu Baskonia ile play-off'larda ise 9.4 sayı, 2.4 asist ve 1.9 ribaund ortalamalarıyla oynayarak takımına katkıda buldu.

    Ricky Ledo, 2013 yılında NBA Draftı'nda Milwaukee Bucks tarafından 43. sırada seçilmişti. Amerikalı oyuncu NBA'de Dallas Mavericks ve New York Knicks formaları da giydi.

    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:23
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