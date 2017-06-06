 Pınar Karşıyaka'da Markovic dönemi sona erdi – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Pınar Karşıyaka'da Markovic dönemi sona erdi

    Pınar Karşıyaka'da Markovic dönemi sona erdi

    Pınar Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden ayrıldığını açıkladı.

    Spor Toto Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca'nın ayrılmasının ardından göreve gelen başantrenör Nenad Markovic, görevinden ayrıldı. Sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe yaptığı açıklama yapan Markovic, "Karşıyaka'da çalıştığım her andan keyif aldım. İyi ve kötü günlerimiz oldu, ancak destek hiç eksilmedi" ifadelerini kullandı.

    Ayrılık kararını, Nenad Markovic ve Karşıyaka yönetiminin ortak olarak aldığı belirtilirken, sorunun sportif başarıdan ziyade yaşanan kan uyuşmazlığı olduğu öğrenildi.

    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:51
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