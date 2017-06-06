Pınar Karşıyaka'da Markovic dönemi sona erdi
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden ayrıldığını açıkladı.
Spor Toto Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca'nın ayrılmasının ardından göreve gelen başantrenör Nenad Markovic, görevinden ayrıldı. Sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe yaptığı açıklama yapan Markovic, "Karşıyaka'da çalıştığım her andan keyif aldım. İyi ve kötü günlerimiz oldu, ancak destek hiç eksilmedi" ifadelerini kullandı.
Ayrılık kararını, Nenad Markovic ve Karşıyaka yönetiminin ortak olarak aldığı belirtilirken, sorunun sportif başarıdan ziyade yaşanan kan uyuşmazlığı olduğu öğrenildi.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 17:51
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Arda Turan'dan flaş karar: Bıraktı!
Toplam 13
Yorum
samet takımında yedek olan adamı milli takıma almıycaksın star bile olsa bir taraflarını yırtıp forma almak için uğraşan adamlara haksızlık oluyor
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Arda Turan kadrodan çıkarıldı!
Toplam 42
Yorum
adamsın Ardanın yanında olmak gerek,Adam gibi adam çünkü,Futbolda ki artniyetli yazarları ayıklamak şart doğrusu bu
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Arda Turan kadrodan çıkarıldı!
Toplam 42
Yorum
zoppa neden ozaman mahkemeler var kardeş herkes hata yapanı boğazlasın olurmu? gider dava açarsın avukatın var paran var yaptığı yanlış ardanın!
Pınar Karşıyaka'da Markovic dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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