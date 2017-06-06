Kartal finale uçtu

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü mücadelesinde Anadolu Efes'i 91 - 65 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan, seride durumu 3-1'e getirerek finale yükseldi. Beşiktaş Sompo Japan finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu



ANADOLU EFES TARAFTARI İLE BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ ARASINDA GERGİNLİK

Mücadelenin 1'inci çeyreğinde Beşiktaş yönetimi ile Anadolu Efesli taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.



Karşılaşmayı izleyen Başkan Fikret Orman ve yöneticiler Hakan Özköse, Cihat Kumuşoğlu ile Hüseyin Mican, Beşiktaş'ın attığı basketlere sevinirken arkalarında oturan Anadolu Efesli taraftarlar sözlü sataşmada bulundu. Kısa süreli yaşanan gerginlik güvenlik güçlerinin araya girmesi ile daha fazla büyümeden yatıştırıldı.



MARCELO GUEDES TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Ligin bitmesine rağmen henüz tatile gitmeyen Marcelo da basketbol maçında Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı eşi ve çocukları ile izleyen Marcelo taraftarların tezahüratlarını karşılıksız bırakmadı ve onlara üçlü çektirdi.