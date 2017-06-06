Kartal finale uçtu
Erkekler Basketbol Ligi yarı final serisinde Anadolu Efes ile Beşiktaş Sompo Japan, 4. kez kozlarını paylaştı. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan dev mücadele Beşiktaş'ın 91-65 üstünlüğüyle bitti ve siyah beyazlılar seriyi 3-1'e getirerek adını finale yazdırdı.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü mücadelesinde Anadolu Efes'i 91 - 65 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan, seride durumu 3-1'e getirerek finale yükseldi. Beşiktaş Sompo Japan finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu
ANADOLU EFES TARAFTARI İLE BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ ARASINDA GERGİNLİK
Mücadelenin 1'inci çeyreğinde Beşiktaş yönetimi ile Anadolu Efesli taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.
Karşılaşmayı izleyen Başkan Fikret Orman ve yöneticiler Hakan Özköse, Cihat Kumuşoğlu ile Hüseyin Mican, Beşiktaş'ın attığı basketlere sevinirken arkalarında oturan Anadolu Efesli taraftarlar sözlü sataşmada bulundu. Kısa süreli yaşanan gerginlik güvenlik güçlerinin araya girmesi ile daha fazla büyümeden yatıştırıldı.
MARCELO GUEDES TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Ligin bitmesine rağmen henüz tatile gitmeyen Marcelo da basketbol maçında Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı eşi ve çocukları ile izleyen Marcelo taraftarların tezahüratlarını karşılıksız bırakmadı ve onlara üçlü çektirdi.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 22:42
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"Türkiye Futbol Direktörü ne iş yapar bilmiyorum"
Toplam 1
Yorum
Sefeer Kocaman öğrenmek istiyorsan git terim sana öğret sin. Bilmemek değil öğrenmemek ayıp. Git hocan öğret sin.
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Resmen Fenerli
Toplam 61
Yorum
alex sanane seni ne ilgilendirir.adam para için gelmedi FByi seçti baskılara rağmen bjkye gitmedi.NOKTA!!.
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Mancini, eski öğrencisini istiyor
Toplam 18
Yorum
Kadıköy Şampiyonu Hemen hemen hiç durmasın galerici de yong u da alsın gitsin.. valla taraftarın sevgilisi değil
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