İpekçi’de büyük gün

Basketbolun iki devi yarı final serisinde 4. kez karşılaşacak. Kartal yenerse finale uçacak. Anadolu Efes kazanırsa iş son maça kalacak

Erkekler Basketbol Ligi yarı final serisinde Anadolu Efes ile Beşiktaş Sompo Japan, 4. kez kozlarını paylaşacak. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak bu önemli karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beİN Sports 3'ten yayınlanacak. Seride 2-1 önde olan siyah-beyazlılar kazanması halinde finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Anadolu Efes'in seriyi 2-2'ye getirmesi durumunda ise finale giden yol son karşılaşmaya kalacak. O müsabaka da Beşiktaş'ın ev sahipliğinde 8 Haziran'da Akatlar'da oynanacak.



?Efes'e 3 puan cezası

Basketbol Federasyonu, 3. maçta izinsiz yere sahayı terk eden A.Efes'e müsabakanın gecikmesine sebep olduğu için 3 puan düşürme cezası verdi.