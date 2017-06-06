 İpekçi’de büyük gün – Fotomaç – 06 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Haziran 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    İpekçi’de büyük gün

    İpekçi’de büyük gün

    Basketbolun iki devi yarı final serisinde 4. kez karşılaşacak. Kartal yenerse finale uçacak. Anadolu Efes kazanırsa iş son maça kalacak

    Erkekler Basketbol Ligi yarı final serisinde Anadolu Efes ile Beşiktaş Sompo Japan, 4. kez kozlarını paylaşacak. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak bu önemli karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beİN Sports 3'ten yayınlanacak. Seride 2-1 önde olan siyah-beyazlılar kazanması halinde finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Anadolu Efes'in seriyi 2-2'ye getirmesi durumunda ise finale giden yol son karşılaşmaya kalacak. O müsabaka da Beşiktaş'ın ev sahipliğinde 8 Haziran'da Akatlar'da oynanacak.

    ?Efes'e 3 puan cezası
    Basketbol Federasyonu, 3. maçta izinsiz yere sahayı terk eden A.Efes'e müsabakanın gecikmesine sebep olduğu için 3 puan düşürme cezası verdi.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:58
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İpekçi’de büyük gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.