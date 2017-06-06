Ataman Barça'da
G.Saray’la sözleşmesi sona eren Ergin Ataman, Avrupa devinin başına geçiyor. 51 yaşındaki hocanın, sarı-kırmızılılarla yapacağı görüşmenin ardından İspanya’ya gitmesi bekleniyor
3 YILLIK SÖZLEŞME
Ataman, geçtiğimiz sezon hedeflerinin uzağında kalan Barcelona ile uzun vadeli bir çalışma planlıyor. Barça'nın da 51 yaşındaki hocaya en az 3 senelik bir sözleşme önereceği ve transfer için yüksek bir bütçe ayıracağı iddia edildi. Tecrübeli başantrenör, daha önce İtalyan ekipleri Siena ve Bologna'ya çalıştırmıştı.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:40
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Gomis'ten Galatasaray açıklaması
Toplam 3
Yorum
rameloww aslan kardes tiote eceli geldi vefat etti bunun gomis le ne alakası var ikiside zenci diye dediysen biz beyazlar ölümsüzmüyüz ?
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Millilerden golsüz prova
Toplam 10
Yorum
hakkı zaten elenip gitmek bile istemedikleri bariz ortada elensekte tatile çıksak modunda hepsi ruhsuzlar
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Muharrem Usta'dan sert tepki
Toplam 13
Yorum
Atmaca53 Atmacayı vurdular bir avuç kanı için..
Ataman Barça'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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