Şampiyona kısa forvet

Avrupa'nın en büyüğü olan F.Bahçe, Doğuş'la anlaşması sonrası Bamberg'in İtalyan uzunu Nicolo Melli ile Daçka'nın ABD'li gardı Brad Wanamaker'la el sıkıştığı öne sürülmüştü. Şimdi de O.Milano'nun 28 yaşında 1.96 boyundaki ABD'li kısa forveti Rakim Sanders'ın radara girdiği öğrenildi.