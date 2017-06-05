 Şampiyona kısa forvet – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Şampiyona kısa forvet

    Şampiyona kısa forvet
    Avrupa'nın en büyüğü olan F.Bahçe, Doğuş'la anlaşması sonrası Bamberg'in İtalyan uzunu Nicolo Melli ile Daçka'nın ABD'li gardı Brad Wanamaker'la el sıkıştığı öne sürülmüştü. Şimdi de O.Milano'nun 28 yaşında 1.96 boyundaki ABD'li kısa forveti Rakim Sanders'ın radara girdiği öğrenildi.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:30
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