Şampiyona kısa forvet
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:30
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Konyaspor: Kocaman F.Bahçe’ye hayırlı olsun
Toplam 25
Yorum
omurgasizligin nesine destek verelim alexi hacamasina mi,Daum´un ayagini kaydirmasina mi,yaptigi transferlerle klübün milyarlarini heba etmesine mi,sike yaptik demesine mi?
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Yanal rezaleti
Toplam 111
Yorum
TCelcius Hangi masalı anlatıyorsunuz trabzon top falan oynamadı yattı bursa dusmelıydı rizeninde kendi hatası ona buna suç bulmasın fener kurtarmadı
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Sinan Gümüş Benfica yolunda!
Toplam 18
Yorum
austin gidenin yerine bu yönetimin aldığı oyuncuları görnce eyvah.yoksa futboldan anlayan yönetim olsa o kadar üzülmessin..
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