Ülker Sports’tan çıkış yok

Avrupa’nın en büyüğü, taraftarı önünde rakiplerine kabus yaşattı. Fenerbahçe, sahasında üst üste 37 lig maçını kazandı

THY Avrupa Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan ve gözünü Türkiye Ligi'ne diken Fenerbahçe, rekora koşuyor. Avrupa'da rakiplerini dize getiren sarı-lacivertliler, taraftarları önünde tarih yazıyor. Bu sezon Ülker Sports'ta çıktığı 15 lig maçını da kazanan Kanarya, son yenilgisini 26 Ekim 2015'te Konyaspor'a karşı almıştı. O tarihten bu yana sahasında oynadığı 37 lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, rakiplerinin kabusu oldu. Ayrıca Fenerbahçe, 2006-07 sezonunun ardından 6 kez lig şampiyonluğu elde etti.