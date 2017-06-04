Efes pes etmedi

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında evinde ağırladığı Beşiktaş’ı son topta yenen Anadolu Efes, seride durumu 2-1’e getirdi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi playoff yarı final üçüncü maçında Beşiktaş Sompo Japan'ı 66-65 yenen Anadolu Efes, seride durumu 2-1'e getirdi. Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Brown ve Granger ikilisinin etkili oyunuyla 5. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 16-6. İlk çeyreği 23-19 önde tamamlayan Anadolu Efes soyunma odasına da 36-35 önde gitti. İkinci yarıda büyük çekişme vardı. Final periyoduna Beşiktaş 52-51 önde girdi. Son çeyrekte karyşılıklı basketlerle geçildi. Bitime saniyeler kala Brown'un attığı basketle 66-65 maçı kazanan Efes seriyi 2-1'e getirdi.



OLAY ÇIKTI, EFES SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Karşılaşmada ilk yarının sonlarına doğru Anadolu Efes, hakem kararlarına tepki göstererek soyunma odasına gitti. Müsabaka yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden devam ederken, hakemler Anadolu Efes'e teknik faul verdi