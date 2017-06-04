Efes pes etmedi
Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında evinde ağırladığı Beşiktaş’ı son topta yenen Anadolu Efes, seride durumu 2-1’e getirdi
OLAY ÇIKTI, EFES SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Karşılaşmada ilk yarının sonlarına doğru Anadolu Efes, hakem kararlarına tepki göstererek soyunma odasına gitti. Müsabaka yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden devam ederken, hakemler Anadolu Efes'e teknik faul verdi
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:37
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"Bu şehir bunu 500 yıl da geçse unutmaz"
Toplam 20
Yorum
Laz Vegaz Kim TS kümeye diye bağırırsa senesi geçmeden küme düştü. O yüzden asansör oldunuz. Akıllı olun!!!
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"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 20
Yorum
fbking Aykut hocanın futbolu defansif diye eleştiriliyor. 2010 senesindeki şampiyonlukta atılan gol sayısı 84. bjknin bu sene attığı gol sayısı 73
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Bursaspor Trabzon'da kabustan uyandı
Toplam 41
Yorum
HASAN DİKTAŞ BU SANA YAKIŞMADI TRABZON SPOR....................
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