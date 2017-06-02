 'Ufuk'ta final var! – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    'Ufuk'ta final var!

    'Ufuk'ta final var!

    Spor Toto Basketbol Ligi play-off yarı final serisinde 'i sahasında 74-72 yenen Ufuk Sarıcalı seride 2-0 öne geçti.

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında sahasında 'i 74-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

    İki takımın da sert savunma yaparak başladığı karşılaşmada ev sahibi ekip Strawberry'nin basketleriyle üstünlük kurmaya çalışırken, Anadolu Efes'in sayısını 3. dakikada Cedi Osman'ın üç sayılık basketiyle buldu. Lacivert-beyazı ekip Doğuş Balbay ve Granger'ın sayılarıyla Beşiktaş Sompo Japan'ın farkı açmasına izin vermedi ve 5. dakika 8-8 eşitlikle sona erdi. Granger'ın basketleriyle Anadolu Efes skoru 14-10 yaparken Thompson'ın üç sayılık basketiyle Beşiktaş Sompo Japan farkın açılmasına izin vermedi ve ilk periyot lacivert-beyazlıların 18-17 üstünlüğü ile bitti.

    Heurtel'in basketiyle ikinci çeyreğe başlayan Anadolu Efes, 5-0'lık bir seriyle skoru 25-19 yaptı. Sertaç Şanlı ve Thompson'ın sayılarıyla rakibine kısa sürede cevap veren Beşiktaş Sompo Japan farkı yeniden tek sayıya indirdi (24-25). Heurtel'in dış atışlardan eli boş dönmesini avantaja çeviren ev sahibi ekip, Sertaç Şanlı'nın isabetli faul atışlarıyla 15. dakikayı 26-25 önde geçmeyi başardı. Peş peşe bulduğu basketlerle arayı açmayı başaran Beşiktaş Sompo Japan soyunma odasına 37-31 önde gitti.

    Üçüncü çeyreğe üst üste iki basketle başlayarak arayı kapatan Anadolu Efes, Cedi Osman'ın sayısıyla 24. dakikada 43-42 öne geçmeyi başardı. Clark'ın basketleriyle rakibini yakalayan Beşiktaş Sompo Japan, pota altından sayı bulmakta zorluk yaşasa da çeyreğin son 2 dakikasına 50-48 önde girdi. Rakibinin hücumda yaptığı top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendiren ev sahibi ekip, üçüncü periyotu 54-51 galip tamamladı.

    Beşiktaş Sompo Japan, son bölüme Thompson'ın basketiyle başladı. Thomspon ve Roll'un sayılarıyla 34. dakikada farkı 10 sayıya yükseltti (63-53). Kısa sürede bulduğu sayılarla oyuna ortak olan Anadolu Efes 12-0'lık bir seriyle 37. dakikada skoru lehine çevirmeyi başardı (63-65). Son dakikaya 70-70 eşitlikle girilirken Sertaç Şanlı'nın basketine Anadolu Efes Heurtel'le karşılık verdi eşitlik bozulmadı. Bitime 3 saniye kala Strawberry'nin basketiyle öne geçen Beşiktaş Sompo Japan rakibinin son sayısına izin vermedi ve karşılaşmayı 74-72 kazandı.

    Serinin 3. maçı 3 Haziran Cumartesi günü Abdi İpekçi'de oynanacak.

    Salon: Beşiktaş Akatlar

    Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon

    Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi, Strawberry 18, Roll 5, Clark 7, Stimac 10, Erkan Veyseloğlu 5, Thompson 20, Sertaç Şanlı 9, Weems

    Anadolu Efes: Doğuş Balbay 3, Granger 22, Cedi Osman 9, Brown 3, Thomas 9, Honeycutt 3, Heurtel 11, Dunston 12, Maxim

    1. Periyot: 17-18

    Devre: 37-31

    3. Periyot: 54-51

    5 faul alan: Brown 37.32 (Anadolu Efes)

    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:44
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